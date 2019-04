Jessica Mazzoli/ L’ex di Morgan varcherà la porta rossa? (Grande Fratello 2019)

Jessica Mazzoli sta per entrare nella Casa del GF 2019? L’ex di Morgan che negli scorsi mesi ha vissuto un botta e risposta continuo con l’artista potrebbe davvero varcare la Porta Rossa. Anche se i due ex compagni hanno discusso in realtà per via del loro ruolo di genitori, Jessica è un volto molto conosciuto ai fan di Barbara d’Urso ed anche per questo le voci di corridoio su un suo possibile ingresso diventano sempre più insistenti. Madre di Lara, secondogenita di Morgan ed ex voce di X Factor, Jessica potrebbe scegliere di ritornare in un reality e seguire la scia di ospitate che in questi mesi l’hanno vista spesso nei salotti dursiani. Sappiamo inoltre dal suo profilo social che appena ieri è ritornata a Milano. “Ogni volta che ti vedo mi innamoro“, dice infatti mentre si mostra in una foto piccante, in cui mette in mostra il reggiseno. Clicca qui per guardare la foto di Jessica Mazzoli.

Jessica Mazzoli, silenzio dopo Morgan a Live: troppo vicina al Grande Fratello?

E’ vero oppure no? Secondo alcuni gossip Jessica Mazzoli potrebbe diventare una concorrente del Grande Fratello 2019, ma per il momento non c’è nulla di certo. Non si tratterebbe comunque di una notizia sconvolgente, visto che il suo nome è spuntato spesso negli articoli di cronaca rosa per via del suo precedente rapporto con Morgan. Quest’ultimo ha parlato di lei anche la settimana scorsa a Live – Non è la d’Urso, anche se le motivazioni sono più serie di una semplice scaramuccia. Questa volta invece la Mazzoli ha preferito non rispondere alle affermazioni dell’ex compagno, che ha sempre accusato per non essersi mai occupato della figlia Lara. Anche sui social ha spesso voluto rispondere ai tentativi di Morgan di difendersi da chi lo vede come un cattivo padre. E invece questa volta ha preferito non esporsi, cosa strana se si pensa che finora Jessica non ha esitato a smentire qualsiasi parola dell’ex. Anche per questo qualcuno è disposto a scommettere che il suo silenzio sia collegato in realtà alla volontà di entrare nella Casa e di giocarsi la possibile esperienza nel reality prima del previsto. Sarà vero?

Da X Factor al GF 16

Perché Jessica Mazzoli potrebbe davvero essere una concorrente del GF 2019? L’ex di Morgan ha già assaggiato il mondo dei reality e dei talent fin dalla sua partecipazione a X Factor, show che tra l’altro gli ha permesso proprio di incontrare il futuro padre della figlia. Le cose fra i due non sono andate bene purtroppo, come sappiamo anche dalle numerose accuse della Mazzoli all’artista, che non vedrebbe la figlia Lara così spesso come dice. Eppure Morgan continua a ribadire di avere un forte desiderio di fare il padre, possibilità che gli verrebbe impedita proprio da Jessica. Ritornando alla Casa, ci sono forti possibilità che le voci di corridoio diffuse in questi giorni corrispondano al vero. Da un lato sappiamo infatti che il salotto dursiano è da tenere sotto controllo nei mesi precedenti al debutto del reality proprio per capire chi dei suoi affezionati potrebbe diventare concorrente. Dall’altro il silenzio di Jessica sui social sta diventando fin troppo sospetto. Possiamo forse dare per scontato che stia effettivamente preparando il terreno per qualcosa di grosso? Sicuramente sì, ma non è detto che si tratti proprio del reality di Canale 5.



