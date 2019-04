Kikò Nalli/ Riceverà la visita dell’ex moglie Tina Cipollari? (Grande Fratello 2019)

Kikò Nalli ha deciso di ritornare da tempo sul piccolo schermo italiano, dopo essere stato a lungo lontano dalle telecamere. Prima di vederlo al Grande Fratello 2019 lo abbiamo potuto seguire infatti nei salotti di Barbara d’Urso, spesso ospite sia presente in studio che in collegamento. In alcune occasioni ha anche avuto modo di difendere l’ex moglie Tina Cipollari: anche se i due si sono divisi, fra loro rimane comunque vivo un ottimo rapporto. “La madre dei miei figli”, specifica l’hair stylist durante il suo video di presentazione. Ecco perché Tina è importante ai suoi occhi ed ecco perché rimarrà sempre una donna che non potrà dimenticare così facilmente. Lo ha reso padre e non potrà mai esserle nemico: questo vuol dire che vedremo l’opinionista di Uomini e Donne fare la sua incursione nella Casa? C’è chi è già pronto a scommettere che farà la sua comparsata al Bed & Breakfast previsto quest’anno per le location speciali del reality.

KIKO’ NALLI AL GRANDE FRATELLO

Sempre positivo e semplice, Kikò Nalli è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico italiano da molti anni. Soprattutto per queste sue caratteristiche, che non esita a mettere in luce in uno dei recenti post su Instagram. Lo vediamo infatti in una foto mentre legge una rivista, rigorosamente al femminile. Giusto per ribadire il concetto di semplicità a cui sembra aspirare. Clicca qui per guardare lo scatto di Kikò Nalli. Vivere intensamente ed amare di più: questo è uno dei motti preferiti dall’ex marito di Tina Cipollari, che ama le bellezze della vita ed anche una buona dose di normalità. Purchè sia condita da adrenalina e cuore, specifica nei tanti hashtag scelti per i suoi contenuti social. Sembra che il suo pizzetto brizzolato abbia già conquistato le italiane e lo stesso Nalli si è chiesto se il GF 16 sarà utile per trovare l’amore. Non che se lo auguri, ma sa già che potrebbe perdere la testa di fronte ad una bellezza mozzafiato. Possibile che abbia già in mente qualcuno in particolare? Clicca qui per rivedere il video di presentazione di Kikò Nalli. Per ora gli amori sicuri della sua vita sono i figli, con cui posa spesso e volentieri in qualche scatto sui social. “Ricordo quando sei andato a corteggiare Tina”, rievoca una fan che lo segue da tanti anni. Anche allora il pubblico era rimasto colpito della determinazione di Kikò, della volontà di corteggiare la futura opinionista solo alla fine del suo percorso a Uomini e Donne.

