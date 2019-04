L’AMORE STRAPPATO/ News e anticipazioni 14 aprile: Arianna ritrova la famiglia

“Non c’è limite all’amore che uno può dare. E nemmeno a quello che uno può ricevere”. Suona più o meno così la rassicurazione fatta ad Arianna, la bambina “rapita dalla giustizia” protagonista della fiction L’amore strappato. A parlare sono i suoi nuovi genitori, che nella seconda puntata giocano un ruolo fondamentale. Da una parte ci sono loro, la loro insicurezza, e dall’altra Rosa e Rocco, che invece sono fermissimi. Inutile dirlo: rivogliono indietro la loro piccola. Costi quel che costi. Rosa è disposta persino a sborsare 9 milioni, pur di racimolare qualche indizio. Così, tra prove e testimonianze più o meno veritiere, si snoda una trama avvincente degna della migliore fiction Mediaset.

L’amore strappato: una storia vera

Peccato solo che la vicenda di Angela Lucanto (l’Arianna della serie) sia tragicamente vera. Suo padre fu accusato di abusi dalla cugina 14enne, ragazzina fragile e mentalmente instabile antagonista del caso. Solo alla fine, si vede nella fiction, Tiziana si rivela per quella che è: una bugiarda. Il povero Rocco scoppia in lacrime, quando la ragazza gli chiede “mi perdoni?”. Lui fa cenno di sì; ulteriori rancori non farebbero che peggiorare le cose. Arianna però si trova già presso un’altra famiglia, il che rende le cose decisamente più complicate.

La lotta dei genitori ne L’amore strappato

L’altro dei protagonisti de L’amore strappato è il fratellino Ivan. Nella terza puntata, lo sappiamo, giocherà un ruolo fondamentale: sarà lui a proporre a un’Arianna già adolescente di tornare a casa con loro. Una vera e propria odissea familiare, quella vissuta dai coniugi Macaluso, che nonostante tutti gli ostacoli e le incomprensioni del caso non si arrenderanno mai. L’assenza di Arianna è fastidiosa più di qualsiasi altra presenza. Non c’è niente in grado di consolarli, mentre si incatenano davanti al tribunale e avanzano le loro sacrosante ragioni.

Anticipazioni terza puntata

La terza puntata de L’amore strappato andrà in onda domenica 14 aprile su Canale 5. La fiction ha ottenuto un buon successo di pubblico, battendo di gran lunga la concorrenza. Quella della settima prossima sarà anche l’ultima puntata. L’amore strappato avrà un lieto fine, con Arianna che ritroverà la sua famiglia. L’unica nota stonata sarà il troppo tempo passato, anche se l’amore tra genitori e figli non è cosa facile da cancellare. A Rosa basta guardarla negli occhi, per riconoscerla: in fondo è sempre la sua bambina, e il ricordo del suo sguardo è vivissimo in lei. Tutto è bene quel che finisce bene; ripensandoci, Arianna è stata solo amata il doppio.



