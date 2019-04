Louis Garrel spiazza Fabio Fazio/ “Tua trasmissione l’ultima di sinistra in Italia”

Simpatico e “pungente” siparietto andato in scena ieri sera durante l’intervista di Fabio Fazio e Louis Garrel, il marito di Laetitia Casta anch’essa presente (e splendida) nel salotto di Che tempo che fa. Senza che il conduttore se lo aspettasse – in maniera ben più sincera rispetto ai già visti “imbarazzi” per le battute di Luciana Littizzetto – il giovane francese si rivolge a Fazio lanciandosi in una (complessa) dissertazione politica: «Chiedo a tutti gli italiani a Parigi di Che tempo che fa e dicono devi andare: è la migliore trasmissione italiana, devi andare. Ed è l’ultima di sinistra». A quel punto Fazio, realmente imbarazzato questa volta, replica dicendo di non ascoltate minimamente le voci francesi visto che non sono vere: «mi vuoi rovinare? È una bugia…». «Forse è di estrema sinistra» ha allora ribattuto Garrel divertito di aver generato qualche scompenso nello studio più “sott’occhio” del Governo per essere un continuo manifesto anti-gialloverde praticamente in ogni puntata andata in onda. Praticamente nello stesso momento sulla trasmissione concorrente “Non è l’Arena di Giletti” il Ministro Salvini attaccava (ironicamente, ma neanche tanto) il conduttore “di sinistra”, come dice Garrel: «tu sei in competizione con un signore che su Rai1 guadagna 4 milioni di euro».

FAZIO D’OPPOSIZIONE

Non sono pochi quelli che imputano, sia dentro che fuori la Rai, al programma Che tempo che fa una “faziosità” derivante non esattamente dal nome del suo stesso conduttore: a pesare “contro” Fabio Fazio sono le interviste in serie a Emmanuel Macron, Jean Claude Juncker, Roberto Saviano, Mimmo Lucano (sindaco di Riace) e poi ancora le costanti analisi di Cottarelli sull’economia del Governo rappresentano – in maniera più che legittima ma di certo discutibile come “linea unica” ogni domenica e lunedì sera sulla rete ammiraglia della Rai – un nodo che non pochi nel Governo lamentano. Un programma d’opposizione (lo ripetiamo, del tutto legittimo) in cui Salvini e Di Maio vengono costantemente messi alla “berlina” dagli ospiti che, in vari campi, rappresentano decise battaglie contro il Governo a guida leghista. Che sia “di sinistra” Fazio non lo scopre dunque certo Garrel ma è lo stesso Salvini ad aver spiegato in una recente intervista al Maurizio Costanzo Show come si possa tranquillamente “andare oltre” le varie opposizioni: «Non mi fanno arrabbiare neanche Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gad Lerner, Michele Santoro, Fabio Fazio. Mangio pane e nutella e chi se ne frega. Io non ho nulla contro Fabio Fazio. Guadagna quattro milioni di euro all’anno per fare campagna elettorale. Non è un mio problema. Non lo invidio, gli auguro buona fortuna».

