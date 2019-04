Luca Vismara e Marina La Rosa/ Mattino 5: “Ci hanno offerto un programma in radio”

Mattino 5 torna a parlare di Isola dei Famosi e lo stesso farà anche mercoledì con altri personaggi del programma. Tra gli ospiti di oggi, però, c’è proprio il pomo della discordia di questa edizione ovvero Luca Vismara. L’ex di Amici subisce un po’ il racconto di Paolo Brosio e anche il siparietto con Sarah Altobello, che in realtà lo oscurano un po’, ma alla fine riesce anche lui a parlare della sua esperienza sull’Isola dicendosi sincero e leale, ma sganciando una bomba relativa ai suoi prossimi impegni. In questi giorni si sta godendo il ritorno alla vita e l’affetto del pubblico ma è già pronto per la prima occasione che è arrivata dall’Isola dei Famosi ovvero un programma radio che condurrà in coppia con Marina La Rosa. Le due viperette e lingue biforcute del programma hanno trovato libero sfogo in radio, che tipo di programma sarà il loro? I fan sono già convinti che si parlerà di gossip e di “altri” proprio come hanno fatto in questi mesi in Honduras.

LUCA VISMARA SU MARCO MADDALONI

Inoltre, riguardo alla sua esperienza sull’Isola, Luca Vismara ha confermato di essere felice di essere salito sul podio e di essersi fatto apprezzare sottolineando anche che Marco Maddaloni ha ammesso di aver usato una strategia: “So di aver fatto il mio gioco. Sono contento di essere arrivato terzo nonostante le mie tantissime nomination. La gente ha apprezzato il mio comportamento. Io ero lì per smascherare tutti […] Marco è stato molto furbo. Lui ha ammesso di aver attuato una strategia, di andare d’accordo con tutti negli ultimi giorni. Ero lì per vivere la mia Isola. Ho voluto molto bene a Sarah e Marina“. Cosa combineranno i due quando sbarcheranno in radio? Al momento non ci sono altri dettagli ma sicuramente nei prossimi giorni scopriremo i primi dettagli.

