MARC JACOBS E CHARLY DEFRANCESCO SI SPOSANO/ Foto, Matrimonio a New York

Marc Jacobs si è sposato. Lo stilista americano è convolato a nozze con il compagno Charly DeFrancesco durante una bellissima cerimonia tenutasi sabato 6 aprile a New York. Un matrimonio da favola che ha visto i due promessi sposi scegliere un abito classico e pronunciare le promesse dinanzi ad amici e parenti. Una cerimonia in grande stile che ha ricordato un evento della fascino week americana a cui hanno partecipato grandi star del mondo della moda tra cui Naomi Campbell, Kaia Gerber, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid e Bella Hadid, Rita Ora, Emily Ratajkowski e tanti altri. A distanza di pochi mesi dalla proposta di matrimonio, fatta dallo stilista al compagno in un fast food americano sulle note di Kiss di Prince, Marc e Charly alla fine hanno mantenuto la promessa e hanno deciso di sposarsi.

Matrimonio Marc Jacobs: “Un grande esempio di impegno e fedeltà”

Un matrimonio romantico, ma anche tanto social. Marc Jacobs, infatti, ha condiviso sui social tantissimi momenti della cerimonia con il compagno Charly DeFrancesco. Subito dopo il lieto “si”, lo stilista americano ha pubblicato una foto in cui mostra orgoglioso la fede al dito e un piccolo pinguino, animale-simbolo della cerimonia di nozze. Ad accompagnare questa foto una semplice didascalia: “I pinguini non hanno che un solo compagno nella loro vita. Un grande esempio di impegno e fedeltà”. Il pinguino, è un regalo ideato e pensato per la coppia da Fabio Zambernardi, design director di Prada e Miu Miu. Subito dopo la cerimonia di nozze, Marc e Charlie hanno festeggiato le nozze presso il The Grill, un ristorante di Manhattan molto in voga tra i newyorkesi. Gran finale poi con una torta di sei piani che gli sposi hanno condiviso con tutti gli amici. Non è mancato un regalo per tutti gli ospiti che hanno partecipato all’evento: una felpa con due lontre con la scritta “Don’t float away”. Clicca qui per la foto di Marc Jacobs e il compagno

