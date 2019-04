Martina Nasoni/ È lei “La ragazza dal cuore di latta” di Irama? (Grande Fratello 16)

Martina Nasoni è una delle concorrenti che questa sera varcheranno la porta rossa del Grande Fratello 16. Fino a poche ore fa la sua presenza era soltanto un rumors, ma nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata l’ufficialità. A svelare la sua partecipazione al reality condotto da Barbara D’Urso è stata infatti una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale, dove si legge a chiare lettere che, a partire da oggi, sarà una delle inquiline di Cinecittà. Ma i rumors sul suo conto si sono allargati macchia d’olio a causa di un post, che sembrerebbe legarla a “La ragazza con il cuore di latta” che Irama ha descritto nel brano presentato al Festival di Sanremo. Lo scorso 6 febbraio, in occasione dell’esibizione dell’ex vincitore di Amici all’Ariston, la Nasoni ii ha pubblicato un messaggio sui social scrivendo: “Sarà un ricordo che porterò sempre con me…” e taggando le vacanze a Gallipoli di cui lo stesso cantante parla nel testo.

Martina Nasoni: la dedica di Irama? “È emozionante”

La conferma che Martina Nasoni sia “La ragazza con il cuore di latta” arriva dai commenti al suo post, dove una sua conoscente scrive: “Non è da tutti avere una canzone dedicata a Sanremo”. La gieffina risponde con un eloquente “È emozionante”, con il quale sembra confermare tutti i sospetti che continuano a rincorrersi sui social. L’interesse mediatico, naturalmente, è altissimo, dal momento che Irama, nel tracciare il ritratto della protagonista del suo brano (che nel testo si chiama Linda), parla di una ragazza cresciuta “talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso” e che “a scuola nascondeva i lividi”. La ragazza in questione avrebbe poi un “cuore di latta” sia per difendersi dal dolore che ha vissuto sia perché portatrice di pacemaker, un dispositivo elettronico che serve a normalizzare il ritmo cardiaco in presenza di particolari malattie. Non sappiamo, però, se Martina sia affetta da un tale disturbo: è davvero lei la ragazza di cui parla Irama?

“La nostra non è mai stata una vita semplice”

Nel primo scatto postato su Instagram nel 2015, Martina Nasoni, la nuova concorrente del Grande Fratello 16, si lascia immortalare assieme ad entrambi i genitori. “Ogni famiglia ha un segreto, e il segreto è che non è come le altre famiglie”. Non sappiamo ancora cosa si nasconda dietro questo scatto, ma l’immagine suggerisce l’idea di una famiglia come tante. Nelle immagini successive, però, Martina non nasconde di aver avuto un passato complicato, così come suggerisce il messaggio che nel 2017 ha lasciato a sua madre: “La nostra non è mai stata una vita semplice – rivela la Nasoni – ci è stato richiesto di tirare fuori tutta la grinta, la forza e la determinazione, che solo una famiglia unita e compatta come la nostra poteva trovare”. Inoltre, continua Martina, “nessun burrone è mai stato abbastanza profondo da non permetterci di risalire, ci siamo fatte forza a vicenda e ce l’abbiamo fatta…”. Il passato di Marina Nasoni è veramente quello di cui parla Irama? In seguito, il filmato condiviso su Instagram lo scorso 6 febbraio.





