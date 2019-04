MICHAEL, CHI È IL FIDANZATO CRISTIANO MALGIOGLIO/ “Sto con un ragazzo da 8 anni”

Ne vedremo di tutti i colori in questo Grande Fratello, con fidanzati e fidanzate che si lasciano o coppie che si formano parola anche di Cristiano Malgioglio. Ma il ciuffo bianco più famoso della televisione ha un fidanzato? Alla vigilia della partenza della nuova edizione del reality, Cristiano Malgioglio è uscito alla scoperto rivelando alcuni particolari della sua vita privata. L’opinionista del GF16, infatti, in occasione della conferenza stampa di presentazioni della nuova edizione del reality show in partenza lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 ha condiviso con la stampa un episodio della sua vita. La Malgy si trovava a Cuba con Barbara D’Urso per un progetto di lavoro come ha raccontato la stessa padrona di casa del GF: “ Eravamo tutti a Cuba per lavoro. U na mattina decidiamo di andare al mare e io vado a prendere Cristiano in camera. Lui mi dice: ‘No Barbara ho male alla ‘pangia, mi fa tando male la pangia’” racconta Carmelita facendo la voce di Cristiano . Allora la D’Urso chiede all’amico se ha bisogno di qualcosa e nel caso se vuole compagnia, ma Cristiano le dice tranquillamente “no no per carità”.

Cristiano Malgioglio: “sono fidanzato da 8 anni”

Barbara D’Urso allora prosegue il suo racconto: “ noi andiamo tutti in spiaggia. Visto che a me non sfugge niente, vengo a sapere che Cristiano aspettava ‘ospiti’ quindi dico a tutti torniamo da lui. Arriviamo sotto l’hotel e vediamo scendere da un taxi un ‘colosso’ di ragazzo di colore, ma proprio un armadio “. Malgioglio precisa subito in conferenza: “era mulatto”. Carmelita tralasciando il particolare del colore della pelle racconta: “ dico a questo ragazzo: adesso fai finta di essere il mio fidanzato. Saliamo, entro insieme agli altri mano nella mano con questo ragazzo e trovo Cristiano adagiato sul divano che stava benissimo. Gli dico: ‘Questo è il mio fidanzato, ti piace?’. Lui morto, non sapeva che cosa dire e alla fine visto che mi aveva detto una bugia sono salita sul divano e l’ho picchiato'”. Un racconto inedito che però ha spinto l’amatissimo Malgy a rivelare per la prima volta un particolare della sua vita privata: “ Sì sono fidanzato da 8 anni, insieme ad un ragazzo”. Finora il cantautore aveva preferito non parlare della sua vita privata: “non mi piace il gossip, quindi non l’ho detto a nessuno. Sulle mie cose private sono molto discreto, io non andrei mai in giro mano nella mano solo per farmi vedere, come ho detto non amo il gossip”.

“Si chiama Michael, per vederlo ho arricchito la compagnia aerea”

In realtà Cristiano Malgioglio già un pò di tempo fa aveva rivelato alcuni dettagli sul suo partner. L’opinionista del Grande Fratello 16 non aveva fatto mistero della sua storia d’amore: “Ho una storia d’amore da 10 anni a Dublino, fidanzato da 8. La compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno”. Parlando poi del compagno aveva detto: “È un amore importante, è l’amore della mia vita” lasciandosi andare solo rivelando in esclusiva il nome: “si chiama Michael”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA