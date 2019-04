Michael Terlizzi/ Dal salotto di Barbara d’Urso alla Casa? (Grande Fratello 2019)

Michael Terlizzi spunta di nuovo come possibile concorrente del Grande Fratello 16, un nome che i fan dei programmi trash del nostro piccolo schermo conoscono piuttosto bene. Figlio di quell’ex Naufrago che ha fatto discutere il nostro Paese, Franco Terlizzi, il giovane modello non è un volto sconosciuto nemmeno per chi frequenta virtualmente i salotti di Barbara d’Urso. Durante l’esperienza del padre all’Isola dei Famosi è infatti spuntato come ospite di Carmelita così tanto spesso che poi è stato quasi scontato rivederlo in altri contesti. Alle spalle ha anche una breve apparizione come single di Temptation Island, anche se l’esperienza è terminata prima del previsto e in modo inaspettato. Adorato da Vladimir Luxuria e da tante ragazzine, Michael potrebbe davvero entrare nella Casa? Per ora si tratta solo di voci di corridoio, ma gli amanti del gossip sono pronti a scommettere su Terlizzi ed una sua incursione nel reality. Purtroppo dal suo profilo social non ci è dato sapere nulla di quello che sta facendo il ragazzo in questo periodo: l’ultimo post risale infatti allo scorso febbraio.

Michael Terlizzi, il figlio di Franco entrerà nella casa del Grande Fratello 16?

Il nome di Michael Terlizzi rispunta fra i papabili concorrenti del Grande Fratello 2019 e non ci sono forti dubbi sul fatto che le cose potrebbero andare proprio così. Il primo sito a parlare di questa possibilità è stato BitchyF e visti gli agganci Mediaset dell’autore del blog, potremmo davvero dare quasi per scontato che il modello dai pettorali ben visibili diventerà uno dei nuovi gieffini. C’è però un altro particolare da non dimenticare: non sarebbe la prima volta che il nome di Michael viene fatto per contesti simili. E ben prima che le voci di corridoio diventassero realtà, confermando la sua presenza a Temptation Island. Abbiamo visto dai primi concorrenti annunciati nei giorni scorsi, che Barbara d’Urso ha puntato su un cast misto, composto da volti più o meno noti e sconosciuti. Anche per questo Terlizzi rientra nella rosa dei possibili gieffini: scopriremo presto se i rumors verranno confermati oppure no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA