Mila Suarez/ Dopo Alex Belli una nuova vita nella Casa? (Grande Fratello 2019)

Mila Suarez è una delle concorrenti del Grande Fratello 16 in partenza da oggi, lunedì 8 aprile 2019. In onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la serata sarà interamente dedicata alla presentazione del cast che entrerà nella residenza più spiata di Cinecittà, per accompagnare il pubblico tra emozioni e probabili flirt. La bellissima ragazza è diventata nota anche per essere stata la fidanzata di Alex Belli. Ed infatti, la nostra ruspante Barbara d’Urso, potrebbe puntare sull’incontro-scontro tra i due. Mila Suarez lavora come modella e fashion blogger, ha 31 anni ed è molto apprezzata sui social. Proprio la fine della sua turbolenta relazione con l’ex attore di Centovetrine, l’ha portata spesso ad intervenire nei salotti televisivi della nostra Carmelita Nazionale, dividendosi tra Pomeriggio 5 d Domenica Live. Ed infatti proprio di recente, Mila ha dichiaro di essere stata letteralmente buttata fuori di casa da Belli, che l’avrebbe mandata via durante una convalescenza a causa di un intervento chirurgico (e dopo avere conosciuto anche un’altra donna).

Mila Suarez al Grande Fratello 16

Prima di parlarne in televisione con Barbara d’Urso, Mila Suarez aveva parlato dell’accaduto tra le pagine di Nuovo. “Mi ha tolto le chiavi, mi ha abbandonata, mi ha negato la possibilità di tornare a casa perché stava con un’altra ragazza. Non mi aspettavo questi gesti. Sono scappata in Marocco. Lui mi ha violentato psicologicamente. Non vale più la pena piangere per un uomo come lui”, ha affermato la modella marocchina. Nata a Casablanca, in Marocco nel 1988 e ha trascorso la propria giovinezza divisa tra l’Italia, la Spagna e il Marocco: all’età di 18 anni, si è trasferita senza la sua famiglia a Parma. La storia d’amore con Alex Belli era stata ufficializzata nel settembre del 2017, dopo un servizio fotografico molto bollente che ritraeva la coppia completamente nuda, nel corso di una vacanza hot alle Maldive. Nel 2013 la Suarez era già stata nota per qualche tempo per avere avuto una breve relazione con Fabrizio Corona. Prima di partecipare al Grande Fratello 16, aveva già preso parte ad altri due programmi: Uomini e Donne e Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

