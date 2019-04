Myr Garrido, chi è/ L’ex fidanzata di Kikò Nalli che non “temeva” Tina Cipollari

Questa sera Chicco Nalli (alias Kikò), entrerà nella casa del Grande Fratello 16. Oltre alla moglie Tina Cipollari, il popolo del web potrebbe avere voglia di indagare sul suo passato amoroso. Ecco perché, per soddisfare le vostre curiosità, vi diremo come si chiama e chi è la sua ex fidanzata Myr Garrido, incontrata dopo la fine del suo matrimonio con la burrosa opinionista. La loro relazione è durata solo pochissimi mesi, finita per l’impossibilità di passare molto tempo insieme per via della distanza geografica tra i due. Chicco e Myr, dovevano trascorrere una vacanza insieme lo scorso agosto, anche quella saltata. “La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato. Dovevamo stare insieme ad agosto e, invece, a causa delle tante cose da fare, non è più stato possibile. Io il rapporto o lo vivo o non lo vivo. E allora meglio lasciar stare, magari ci prendiamo l’estate per riflettere”, ha raccontato il parrucchiere tra le pagine del settimanale Mio.

Myr Garrido, chi è l’ex di Kikò Nalli

Chicco Nalli, sempre intervistato da Mio, ha anche confessato che ci fossero tutti i presupposti per portare avanti la sua relazione con Myr Garrido: “C’erano davvero tutti i presupposti per una storia bella ma la distanza non permette di creare quell’empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità”. Nonostante la separazione, per lei l’ex della Cipollari ha avuto solo parole di stima: “È una donna adorabile, d’oro e mi dispiace che il tutto sia andato a sfumare per via del poco tempo da passare insieme”. Anche l’attrice spagnola, precedentemente intervistata dallo stesso settimanale, aveva parlato di Tina Cipollari, quando ancora stava con Kikò: “Non mi fa timore. Tina è una donna che sa quello che vuole, tra lei e Chicco c’è un bel rapporto e questo mi aiuta a non vivere la nostra storia con preoccupazione. E poi non sto facendo nulla di male”. Poi la Garrido, aveva confidato di essere molo affascinata dall’Italia, ed era disposta a trasferirsi: “A me piacerebbe molto, è più facile per me trasferirmi rispetto a lui che ha molto lavoro in Italia. Io posso muovermi perché il lavoro me lo consente. Quando giro una serie televisiva non è continuata, per cui posso muovermi di più rispetto a lui”.

