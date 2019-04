Paolo Brosio e Sarah Altobello fidanzati?/ Video, in studio irrompe il manager e…

Divertente siparietto a Mattino 5 dove sono ospiti alcuni dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2019 e, in particolare, proprio Sarah Altobello e Paolo Brosio. Loro sono tra i protagonisti del reality show di Canale 5 e oggi confermano la loro posizione di leader ospiti nel salotto di Silvia Toffanin tra doppi sensi, battute e rivelazioni scottanti. Da una parte c’è lei, pronta a confermare la versione di Marina La Rosa, ovvero il fatto che proprio Brosio si aggirava nudo per Playa Uva mostrando le sue doti a tutti, dall’altra c’è proprio quest’ultimo pronto a raccontare i suoi problemi di salute. Sull’Isola ha avuto modo di resistere alle belle donne presenti ma, soprattutto, ha dovuto affrontare morsi di mosquitos ma anche problemi di stipsi. Loro stessi lo spiegano tra doppi sensi e battute per via dei dottori che la mattina arrivavano sull’isola pronti a fare “zac” al culo di Brosio.

Sarah ci spiega con precisione in diretta a #Mattino5 i problemi sull'#Isola di Paolo Brosio con i mosquitos e non solo… 😂 pic.twitter.com/SjpHz1B7EU — Mattino5 (@mattino5) April 8, 2019

SARAH ALTOBELLO E PAOLO BROSIO INSIEME?

Le battute e le risate non mancano ma l’interesse di tutti sembra essere incentrato proprio sulla possibilità che tra Sarah Altobello e Paolo Brosio possa nascere qualcosa. E’ proprio Brosio a negare tutto pensando che sia “importante limitare i danni e per questo stare alla larga delle donne per un po” mentre lei sembrava propensa al siparietto tanto da dirsi interessata a conoscerlo. In loro aiuto arriva Augusto De Megni che parla di una bella coppia mentre è categoricamente contrario Nino Formicola che parla dei due “come la bella e la bestia” sgridato poi anche da Federica Panicucci che gli fa notare di non essere proprio un adone. Ma il momento più bello è stato quello dell’arrivo in studio del manager della pugliese, Tony Toscano, tirato dentro da Marco Balestri. Proprio dopo tutto quello che è successo e le voci secondo cui lui aveva lasciato intendere che con Sarah ci potesse essere qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro, oggi entra in studio chiedendo scusa alla sua assistita e smentendo tutto. Ecco il video del momento:

Tony Toscano, il manager di Sarah Altobello che si spacciava per il fidanzato, irrompe in diretta nello studio di #Mattino5

"Ho realizzato il sogno di Sarah" pic.twitter.com/95gOmNyAUu — Mattino5 (@mattino5) April 8, 2019





