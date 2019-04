SERENA RUTELLI/ Papà Francesco: “Non volevo partecipasse” (Grande Fratello 2019)

“I miei genitori sono due secchioni mentre io sono l’opposto, sogno di entrare al Grande fratello da 10 anni e ora mamma e papà si sono rassegnati”. Dopo il via libera da parte di Francesco e Barbara Palombelli, Serena Rutelli, estetista romana con qualche grillo per la testa, può finalmente realizzare il suo sogno. Il reality show più famoso della tv andrà in onda a partire da stasera su Canale 5, e la vedrà protagonista insieme a una dozzina di concorrenti. Riconfermata al timone Barbara d’Urso, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La notizia del suo ingresso nella Casa ha destato non poco scalpore. I suoi genitori sono due “secchioni”, per sua stessa ammissione, che mai – fino a poco tempo fa – le avrebbero permesso di fare un passo del genere. Un “piccolo passo” che in effetti potrebbe essere un “grande salto”. Serena ha poco a che fare con la tv, un mondo a cui è totalmente estranea. Chissà se il Gf sarà il suo trampolino di lancio…

Le parole di Francesco, padre di Serena Rutelli

“Sono stata adottata quando avevo 7 anni”, racconta Serena Rutelli nel video di presentazione. “La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa famiglia. Siamo rimaste lì dentro 3 anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da quel momento la mia vita è cambiata!”. Sui suoi genitori spende belle parole: “Mio padre è un coccolone, è uno che ride e scherza, mia madre invece è più seria e bacchettona”. L’ex sindaco di Roma ha cercato di persuaderla, ma con scarso successo: “Ho cercato di sconsigliarla”, dichiara ad Adnkronos, “ma mi sono dovuto arrendere perché è un suo sogno da sempre”. Insieme a Serena Rutelli, al Grande fratello 16, ci saranno Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi, Cristian Imparato, vincitore di Io canto nel 2010, Kikò Nalli, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari.

