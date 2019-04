Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni/ Su Italia 1 il film di George Lucas

Nel cast Natalie Portman

Questa sera, lunedì 8 aprile, Italia 1 trasmette a partire dalle 21.30 il film “Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni”, quinto capitolo (in ordine di realizzazione) delle celebre saga di George Lucas, che ha diretto la pellicola realizzata nel 2002. Il regista americano ha ottenuto due nomination agli Oscar per “American Graffiti” e “Guerre stellari”, oltre ad aver vinto il David di Donatello per “Kagemusha – L’ombra del guerriero”. I protagonisti del film sono: Ewan McGregor, vincitore di un Golden Globe per la serie “Fargo”, Natalie Portman, vincitrice del Premio Oscar nel 2011 per “Il cigno nero”, e Hayden Christensen, nei panni di Anakin Skywalker. Nel cast anche deve buona parte della sua fama proprio alla saga di Star Wars. Nel cast spiccano anche i nomi di Samuel L. Jackson e Christopher Lee.

Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni, la trama del film

La Repubblica Galattica è minacciata dal movimento separatista dell’ex maestro Jedi Conte Dooku. Dopo aver sventato un attentato ai danni della senatrice Padmé Amidala, Obi-Wan Kenobi e l’apprendista Anakin Skywalker riescono a catturare la responsabile Zam Wesell, che viene uccisa da un misterioso cacciatore di taglie. Il consiglio dei Jedi incarica Obi-Wan di trovare il cacciatore di taglie, mentre Anakin scorta a Naboo la senatrice Padmè e se ne innamora. Le indagini del Jedi lo portano sul pianeta Kamino, dove si sta producendo un esercito di cloni per la Repubblica il cui modello genetico è il cacciatore di taglie Jango Fett. Obi-Wan segue Jango e il figlio Boba nel pianeta Geonosis, dove scopre un raduno separatista guidato dal Conte Dooku. Obi-Wan trasmette le sue scoperte ad Anakin, ma viene catturato durante la trasmissione. Anakin e Padmé, insieme ai droide R2-D2 e C-3PO, raggiungono Geonosis per salvare Obi-Wan, ma vengono catturati a loro volta. I tre vengono condannati a morte, ma in loro aiuto arriva un battaglione di Jedi e cloni guidati da Mace Windu e Yoda. Obi-Wan e Anakin affrontano Dooku, ma l’ex Jedi riesce a sconfiggerli amputando un braccio al giovane Skywalker. Dooku però, non riuscendo a battere Yoda, fugge e si reca dal suo maestro Sith Darth Sidious. Su Naboo, Anakin sposa in segreto Padmé.

