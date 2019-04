Stefano Laudoni/ Chi è l’ex di Valentina Vignali? Una storia d’amore tormentata

Stefano Laudoni è un nome che molti conoscono e non solo per le sue doti come giocatore di pallacanestro. È infatti noto anche per la storia avuta con la bella influencer e giocatrice di basket Valentina Vignali, durata oltre cinque anni ma interrotta una priva volta a causa di un tradimento del romano con la soubrette Francesca Brambilla. Un tradimento che ha portato Stefano Laudoni e Valentina Vignali a lasciarsi. I due hanno riprovato a ricucire il rapporto qualche tempo dopo, tornando insieme, ma tutto è comunque naufragato nonostante il viaggio romantico alle Seychelles. Dopo le vane speranze dei tantissimi fan della coppia, che spingevano per far tornare l’amore tra i dei due, oggi Laudoni ha trovato un nuovo amore sulla sua strada. La nuova fiamma è Giorgia Crivello, che molti ricorderanno la sua breve storia con Valentino Rossi. Modella e blogger, vanta già un vasto seguito sui social ed è stata il volto di diversi videoclip musicali.

Stefano Laudoni, nuovo amore dopo Valentina Vignali

La storia tra i due è venuta alla luce grazie ad Instagram quando sia il cestista che Giorgia hanno pubblicato degli scatti che non lasciano dubbi ad inizio anno. La prima foto dei due mostra Stefano Laudoni e una ragazza in un letto. Laudoni non inquadra i volti ma, quel che poi conferma il tutto è la Instagram stories della ragazza. Giorgia posta una foto in compagnia di Stefano Laudoni. Dando uno sguardo sul profilo Instagram del cestista, scopriamo che l’ultima foto postata con la Crivello risale proprio ad oggi con i due mano nella mano accompagnati dalla didascalia: “semplicemente io e te”. Un segnale importante che fa capire come la storia prosegua a gonfie vele e senza intoppi. In effetti, guardando anche le altre foto, i due sembrano davvero molto innamorati.

