TINA CIPOLLARI, EX MOGLIE DI KIKO’ NALLI/ “Avevo messo una pietra sopra all’amore”

Tina Cipollari è l’ex moglie di Kikò Nalli, tutor di Detto Fatto e tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 16 in partenza da lunedì 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. L’opinionista di Uomini e Donne e volto noto del piccolo schermo in passato è stata legata all’hairstylist conosciuto proprio all’interno del dating show di Canale 5. Dopo la fine della storia d’amore con Kikò, la Cipollari ha ritrovato però la serenità tra le braccia di Vincenzo Ferrara. Durante un’intervista, infatti, l’ex vamp del piccolo schermo si è lasciata andare ad una serie di confidenze: “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire. Loro hanno una buona opinione di lui. Li ho anche portati a Firenze a casa sua per presentarglielo. Tutti insieme abbiamo passato giorni molto belli”.

Tina Cipollari: “Non pensavo di innamorarmi più”

Una storia d’amore importante quella nata tra Tina Cipollari e Kikò Nalli che si sono incontrati per la prima volta proprio negli studi di Uomini e Donne. Tina era già opinionista del programma, mentre lui era andato nelle vesti di corteggiatore. Alla fine tra i due è scoppiata la scintilla che li ha spinti nel 2005 a convolare a nozze. Un matrimonio felice da cui sono nati tre splendidi figli: Francesco, Mattias e Gianluca. Le cose poi sono cominciate ad andare male, ma la coppia ha cercato in tutti i modi di salvaguardare la famiglia: “da un po’ di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci”. Dopo la storia con Chicco Nalli, Tina ha ritrovato improvvisamente l’amore. Inaspettatamente l’opinionista di Uomini e Donne si è legata a Vincenzo Ferrara: “è stato tutto inaspettato. Non pensavo di innamorarmi così presto. Chicco e io eravamo già in crisi da diverso tempo. Avevo messo una pietra sopra all’amore. Negli ultimi 10 anni mi sono sentita mamma piuttosto che amante. Poi nella mia vita è entrato Vincenzo, che mi ha fatto riscoprire e provare emozioni che avevo quasi dimenticato”.

Tina Cipollari: “sempre genuina ed esuberante”

Il successo di Tina Cipollari è sicuramente legato al programma di Uomini e Donne. A ricordare l’arrivo della vamp è stato Piero Sognalia, assistente di studio del dating show condotto da Maria De Filippi che durante un’intervista rilasciata al magazine “Uomini e Donne” ha raccontato come è partito il programma: “Tanti anni fa, in molti lo ricorderanno, non esistevano le esterne: i ragazzi venivano a corteggiare le troniste in studio e proprio lì si esibivano, si raccontavano. In puntata poteva accadere qualunque cosa e tutti osservavamo divertiti come stesse crescendo la creatura nelle mani di Maria, che lasciava spazio ad imprevisti, fuori programma”. L’assistente ha poi parlato di Tina precisando che sin dalle prime puntate è sempre stata genuina ed esuberante diventando poi nel tempo presenza fissa del programma. Una presenza talmente importante che è amatissima da tutta la produzione che più volte le ha organizzato dei veri e propri scherzi: “Ai tempi in cui Tina era la tronista, ci sbizzarrivamo a farla infuriare. Tina è notoriamente gelosa, ma io e i macchinisti lo eravamo molto di più e così le rubavamo le torte che teneva per sé dietro le quinte. Una volta ci ha rincorso per tutti gli studi. In altre occasioni, le calavamo dal soffitto dei finti ragni o degli animali, facendola spaventare”.



