Toni Mahfud/ Chi è? Il modello diventa “Toni Maffuti” al Grande Fratello 2019

Tre milioni e mezzo di follower, occhi di ghiaccio, bellezza dal sapore esotico e una grandissima popolarità su Instagram. Si chiama Toni Mahfud, ha 22 anni, è nato e cresciuto in Germania ma ha origini marocchine. E questa sera è arrivato anche nella Casa del Grande Fratello 16 o, almeno, è entrato un concorrente che si è detto molto somigliante a lui. Stiamo parlando di Gaetano Arena che, nella Casa, ha dichiarato “Molti mi hanno detto che somiglio a Toni Maffuti”, affermazione che scatena le risate della d’Urso ma anche delle ragazze nella Casa visto l’errore nella pronuncia del cognome. In effetti la somiglianza c’è con il famoso modello ed è anche per questo che la conduttrice scherza, chiamando Gaetano “Maffuti”.

CHI È TONI MAHFUD

Ma scopriamo di più di Toni Mahfud, questo bellissimo modello dalle origini marocchine. Oltre ad essere un modello di successo è anche un Fashion Blogger e Communication Designer. Nato ad Amburgo il 2 dicembre 1994, Toni posta foto dei suoi outfit, dei suoi lavori ma anche dei suoi viaggi. È un bravissimo artista, tanto che i suoi disegni hanno raccolto migliaia e migliaia di like. Toni ha disegnato ritratti commissionati da Kim Kardashian, ma anche della cantante Adele e della modella Cara Delevingne. Ha inoltre fatto da testimonial a marchi come Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Daniel Wellington, Givenchy e Filling Pieces. Insomma, si tratta di un vero e proprio “artista del marketing”.

