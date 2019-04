Tony Effe, video rissa a Roma/ Dark Polo Gang, lancia paletto di ferro contro fan

Tony Effe protagonista di una furiosa rissa a Roma. Il trapper della Dark Polo Gang avrebbe lanciato un paletto di ferro contro un ragazzo. Il giovane, ex di Taylor Mega, si trovava fuori da un noto locale del centro capitolino quando è stato beccato nel bel mezzo di una scazzottata. La vicenda risale a venerdì notte, come riportato dal sito Tabloit, che ha pubblicato anche il video della rissa (e che vi riportiamo in fondo). Nel filmato si vede Tony Effe scagliare contro qualcuno un paletto di ferro raccolto dal pub. Accanto a lui c’è Wayne Santana, compagno di “gang”, intorno un gruppo di ragazzi che sembrano essere i destinatari di quel lancio. Stando a quanto riportato da Tabloit, la reazione violenta di Tony Effe sarebbe stata innescata, «secondo alcune testimonianze», da una richiesta di foto, che sarebbe poi finita male. «Ma le cause e la dinamica degli eventi non sono ancora certi».

TONY EFFE, RISSA A ROMA PER RAPPER DARK POLO GANG

Tony Effe ha belle parole per Taylor Mega, ma non fuori da una discoteca al centro di Roma. Il trapper è stato beccato nel bel mezzo di una rissa all’esterno di un pub venerdì notte. La reazione è stata ripresa da un video diventato subito virale. La dinamica della rissa tra il membro della Dark Polo Gang e i fan non è stata accertata, né Tony Effe ha commentato l’episodio. Quel che è certo è che il trapper è poi tornato a Milano. Le Instagram Stories lo mostrano allo stadio San Siro per Inter-Atalanta, in compagnia di Ignazio Moser e Andrea Damante. Negli ultimi giorni, invece, si è parlato della presunta relazione tra il cantante della Dark Polo Gang e la modella Vittoria Ceretti. Secondo Spysee, avrebbero trascorso una romantica vacanza insieme a New York per suggellare la loro storia d’amore. Pare che l’ex di Taylor Mega abbia perso la testa per la modella bresciana durante l’ultima settimana della moda di Milano e proprio per questo sarebbe finita la relazione con l’influencer.





