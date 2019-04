Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: Natalia ci sarà? (Trono Classico)

I giovani del trono classico torneranno oggi nello studio di Uomini e donne per una nuova registrazione che andrà in onda a fine mese. Le cose non sono molto felici per i neo tronisti e, in particolare, per Andrea Zelletta che sembra davvero in crisi per via di quello che sta succedendo con le sue corteggiatrici. Proprio nell’ultima registrazione, ancora non andata in onda, il tronista ha addirittura messo in discussione Muriel per via del suo atteggiamento ma, in particolare, dei suoi cambiamenti sui social a cominciare dal suo nome su Instagram che da Io sono 69 è diventato Sono Muriel. Secondo il tronista la sua corteggiatrice è troppo interessata al pubblico e poco a lui e la dimostrazione arriva quando lei parla e una signora del pubblico ride di gusto e lei se la prende. Le cose sono peggiorate quando Andrea Damante e Tina Cipollari hanno preso la parola tanto che lei si è alzata ed è andata via.

ANDREA ZELLETTA E NATALIA, PACE FATTA?

Altra storia per Natalia che è stata raggiunta a Sondrio da Andrea Zelletta e lei, in cambio, le ha fatto conoscere la sua bisnonna pregandolo di apprezzare questo gesto dandogli la giusta importanza. Nei giorni scorsi la bella corteggiatrice non ha preso bene molti comportamenti del tronista tanto da andare spesso via dallo studio e discutendo nelle esterne. L’idillio dei primi giorni, quando lei si sentiva la prescelta e un po’ sul piedistallo sono finiti proprio quando lui ha iniziato a interessarsi anche alle altre corteggiatrici (con tanto di baci) e tutto è destinato di nuovo a cambiare. Proprio dopo l’ultima esterna con Natalia, Andrea ha deciso di cercare e passare da Giorgia e questo complica di nuovo le cose. Cosa sarà successo dopo la puntata? La corteggiatrice avrà deciso di lasciare tutto e andare via?

