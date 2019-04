UOMINI E DONNE/ Gemma in lacrime, Jara e Nicola presto genitori (Trono Over)

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella di lunedì 8 aprile 2019 del Trono Over di Uomini e Donne. Il dating show di successo condotto da Maria De Filippi comincia con il momento dedicato a Gemma Galgani, l’indiscussa regina del programma. La dama dopo la delusione vissuta con Rocco Fredella ha deciso di voltare pagina uscendo a sorpresa con Stefano Pastore. Dopo lo scambio di numeri, Gemma e Stefano hanno deciso di vedersi dal vivo e la dama di Torino ha pensato di conquistare il cuore del cavaliere con una cena preparata con le sue stesse mani. Durante la precedente puntata però Gemma viene a conoscenza di una cruda verità: Stefano in studio dichiara di essere uscito con la dama solo per non ferirla e di non essere interessato a frequentarla. Parole che hanno deluso ancora una volta la dama torinese che proprio durante la puntata viene a sapere che Stefano era uscito anche con Simona.

Gemma Galgani: delusa da Stefano Pastore

Un’altra cocente delusione per Gemma Galgani che, dalle pagine del settimanale “Uomini e Donne”, ha raccontato cosa ha provato quando ha scoperto la verità in puntata: “Ovviamente, dopo una serata così bella che lui sembrava aver gradito quanto me, apprendere che aveva detto a Simona di essere in ansia in vista della cena, mi ha fatto molto male. Quale donna non si sarebbe sentita ferita da queste parole? C’è voluta tutta la mia forza per non lasciare lo studio. Ma a quel punto volevo sapere tutta la verità”. In realtà durante la nuova registrazione di Uomini e Donne Over, la Galgani è tornata negli studi Elios di Roma in compagnia di un nuovo corteggiatore. Di chi si tratta? Intanto novità anche per Benny che in puntata riceverà diverse donne interessate a fare la sua conoscenza. Non solo, durante la puntata anche Riccardo Guarnieri sarà al centro dello studio per nuovi accessi confronti con alcune dame tra cui si ipotizza anche la ex compagna storica Ida Platano.

Jara Gaspari e Nicola Balestri presto genitori

La puntata di lunedì 8 aprile 2019 di Uomini e Donne Trono Over vedrà anche l’uscita dal programma di una nuova coppia. Non solo, a fare ritorno in studio saranno anche Jara Gaspari e Nicola Balestri che come successo per Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti a condividere con Maria De Filippi e tutto il programma una bellissima notizia. La coppia, che si è conosciuta proprio grazie al dating show di Canale 5, ha annunciato di aspettare un bambino. A settembre Jara e Nicola saranno genitori per la prima volta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA