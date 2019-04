Valentina Vignali concorrente Grande Fratello 16?/ Lascia le chiavi di Instagram e…

Da Playboy al Grande Fratello 16? Valentina Vignali ha tutte le carte in regola per poter diventare una dei concorrenti del reality di quest’anno. E non solo per il suo passato da cestista e il suo presente da influencer: la riminese è uno dei volti più presenti sul piccolo schermo italiano. Seducente, affascinante, romantica. Sono fin troppe le qualità che descrivono il carattere di Valentina, dal sorriso smagliante quanto intrigante. Su Instagram la vediamo in diverse occasioni, dagli shooting più bollenti fino a quella maglia indossata sul campo di basket, passando per gli scatti in cui indossa solo biancheria intima. Oppure al fianco di Lorenzo Orlandi, il fidanzato che le ha fatto battere il cuore ed a cui ha dedicato diversi post importanti. Il fotografo l’ha colpita con una freccia di Cupido e non sono rare le manifestazioni d’amore che Valentina condividere con i fan sui suoi profili social.

Alcuni indizi sui social

Valentina Vignali è pronta per entrare nella Casa del Gf 16? Secondo alcune voci di corridoio sembra proprio di sì, anche se dovremo attendere la conferma ufficiale o la smentita per sapere davvero che cosa succederà nel reality di Canale 5. Mancano poche ore al debutto della nuova edizione, ma il nome di Valentina è spuntato già diversi giorni fa grazie a diversi siti. Isa e Chia infatti hanno riportato una delle notizie che sembrerebbe confermare i sospetti, ovvero una Stories di Instagram in cui la Vignali annuncia che il suo account verrà gestito dallo staff. Quali sono i motivi che potrebbero averla spinta a mollare il mondo online, se non il possibile ingresso nella Casa? Sappiamo infatti che nei giorni precedenti al lancio del programma, ogni concorrente viene privato di qualsiasi contatto con l’esterno. Sarà questo il motivo? Oppure c’è dietro qualcos’altro? Per ora tutto tace, ma il countdown è già stato attivato.

Vittima di stalking

Appena un mese fa Valentina Vignali è stata protagonista di un brutto episodio. Non si parla del GF 2019, ma di uno stalker che l’ha attaccata in via diretta e che l’ha minacciata di morte. Un motivo valido perché la Vignali iniziasse a girare l’Italia per condividere la sua esperienza e parlare di cyberbullismo e stalking, due delle piaghe moderne che negli ultimi anni stanno mietendo sempre più vittime. Anche se quanto è accaduto non sembra essere collegato al reality di Canale 5, in realtà non è così. Sappiamo infatti che Barbara d’Urso lotta da sempre in difesa delle donne e che anche grazie al nuovo programma sceglierà di affrontare la tematica grazie ad uno dei suoi concorrenti. Perché quindi non Valentina, che ha molto da dire in merito e potrebbe offrire uno sguardo dettagliato e interno al problema stesso? Tanto di cappello alla padrona di casa: se le voci di rivelassero vere, la Vignali sarebbe forse uno dei pochi nomi azzeccati di quest’edizione.



