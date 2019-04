Aida Nizar aggredita/ Video, come sta? Testata sulla bocca in un reality cileno

Aida Nizar torna a far parlare di sè. La spagnola, infatti, è stata aggredita fisicamente. Tutto è accaduto in un reality cileno di cui Aida Nizar è una concorrente ufficiale. Dopo essere stata una protagonista del Grande Fratello 15 e del Gran Hermano Vip, Aida Nizar sta partecipando al reality cileno, Resistiré dove i concorrenti devono sopravvivere in un paese sperduto delle Ande avendo a disposizione mezzo milione di dollari con cui acquistare ciò che occorre per la sopravvivenza. Somma che, naturalmente, dimuisce ogni volta che i concorrenti decidono di acquistare qualcosa. Durante un momento del reaity, Aida è stata aggredita fisicamente da Dino Inostroza che le avrebbe dato una testata sulla bocca come riporta il portale Bitchyf. “Si tratta di una violenta aggressione fisica. –riporta un magazine spagnolo – Durante l’accesa discussione con Dino, Aida è stata colpita da una forte testata in bocca. Lei non sta bene per questo ha anche pensato di lasciare, lui invece è stato cacciato”.

AIDA NIZAR AGGREDITA: LE PAROLE DELLA MAMMA

Dopo l’aggressione subita da Aida Nizar, la produzione del reality ha deciso di espellere il concorrente non giustificando un comportamento violento. La produzione, poi, ha deciso di mettere in contatto Aida che non sta attraversando un momento facile nel reality avendo problemi di convivenza con la maggior parte dei concorrenti, con la mamma. La signora María Ángeles Delgado ha così avuto la possibiità di parlare direttamente con la figlia Aida: “Le ho detto che non c’è reality che valga più della sua vita e che, se sta male, deve tornare in Spagna. Lei mi ha assicurato che adesso sta meglio, anche se è ancora un’avventura difficile e non ha il supporto dei suoi colleghi. Loro non la trattano bene. Lei però non molla”. La Nizar, dunque, non ha alcuna intenzione di ritirarsi: il suo obiettivo è continuare a giocare fino a quando il pubblico lo vorrà.







© RIPRODUZIONE RISERVATA