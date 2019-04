Alex Belli / Nuova frecciatina a Mila Suarez? “Ridere, medicina dell’anima”

Occhi puntati su Mila Suarez dopo la prima puntata del Grande Fratello 16. Prima di fare il suo ingresso nella Casa, Mila è infatti tornata a parlare del suo ex Alex Belli. I due hanno avuto una storia d’amore molto bella fino a quando lui l’ha tradita con Delia Duran. Barbara d’Urso ha però deciso di far sapere alla Suarez – che in questi giorni è stata chiusa in albergo, isolata dal resto – che Delia e Alex hanno più volte smentito il tradimento. Con un filmato le ha infine mostrato come la nuova fidanzata di Alex, parlando di Mila durante un’ospitata a Pomeriggio 5, ha detto: “È una ragazza un po’ bipolare, che faceva diverse scene di fronte ai suoi amici e lui si era stancato di questa cosa: ecco perché loro si sono lasciati”. A queste parole, Mila ha però replicato con durezza.

ALEX BELLI REPLICA A MILA SUAREZ?

Se Mila Suarez ha tenuto a sottolineare quanto Alex Belli l’abbia fatta soffrire a causa del suo comportamento – “Io lo vedevo un uomo grande: oggi è così, piccolo così. Tutta la serata che sono stati insieme ero buttata in albergo senza medicine. E il giorno è venuto a chiedermi scusa dicendomi ‘Salvami da lei, per favore!’.” -come ha invece replicato lui alle dure parole della sua ex? Belli non replica se non con delle stories pubblicate nelle ultime ore su Instagram che lo vedono proprio accanto alla bella Delia Duran. I due sono in auto, lei sorride e lui scrive: “Ridere, medicina dell’anima”. Che sia una velata frecciatina alla sua ex, ora nella Casa del Grande Fratello, Mila Suarez?

© RIPRODUZIONE RISERVATA