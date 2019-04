Amici 18/ Jefeo piange per Ludovica, ancora attacchi per Loredana Berté

Non si arresta la guerra nata nella scuola di Amici 18 tra Loredana Berté e i professori. L’appello fatto dalla cantante, giudice speciale di questa edizione, affinché la scelta di chi mandare al televoto venga data al pubblico, le ha izzato contro un po’ di critiche. Tutti i professori si sono infatti espressi su questa proposta e, dopo Zerbi e Britti, anche Veronica Peparini ha deciso di rompere il silenzio. “Amici è un Talent e come tale qualcuno esce ogni puntata. Io sono chiamata a giudicare e nel farlo porto avanti chi mi ha convinto di più fino a quel momento. – ha ammesso la prof di ballo – Parlando della proposta di Loredana poi, nessun problema nel far giudicare al televoto: non bisogna essere per forza degli esperti per giudicare chi si preferisce, io stessa nel giudicare il canto lo faccio come fossi una persona del pubblico facendomi guidare dal gusto personale e non da competenze tecniche che non ho.”

JEFEO PIANGE PER LUDOVICA DOPO IL SERALE

Non è soltanto Veronica Peparini ad aver esposto il suo pensiero su Loredana Bertè e la sua proposta in merito al prossimo serale di Amici 18. Anche la Celentano ha espresso il suo pensiero: “Loredana Berté accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa infondata: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza!” Intanto ad essere particolarmente provato dopo la puntata di sabato è proprio Jefeo. Ad uscire è stata Ludovica, il tutto dopo la forte polemica che li ha visti protagonisti. E, tornato in casetta, il cantante della squadra Blu non è riuscito a trattenere le lacrime di dispiacere per quanto accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA