Andrea Roncato/ 40 anni di carriera: “Sono riuscito a fare quello che amo”

Andrea Roncato festeggia 40 anni di carriera anche a “La Vita in Diretta”. Oggi sarà infatti ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini su Raiuno. Ieri sera invece era in uno dei ristoranti più in voga di Roma, a piazza Carlo Forlanini, per festeggiare il suo importante traguardo, stando a quanto riportato da Il Messaggero. Con lui c’erano quasi tutti i colleghi, ma sopratutto gli amici che ha incontrato nel suo lungo percorso professionale, che lui preferisce definire “vita” da grande amante del suo lavoro. Laureato in Giurisprudenza, Andrea Roncato ha preferito costruire la sua carriera sul palcoscenico anziché nelle aule di tribunale. E infatti in questi 40 anni di carriera Roncato ne ha calcati tanti, tra studi televisivi e set cinematografici. Facile immaginare che dunque oggi Andrea Roncato a “La Vita in Diretta” voglia ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera, cominciata dal cabaret e pianobar nei locali insieme all’insperabile Gigi Sammarchi.

ANDREA RONCATO “SONO RIUSCITO A FARE QUELLO CHE AMO”

«Tutti questi amici stasera mi ricordano che sono riuscito a fare quello che amo. Devo ringraziare molti di loro, che sono più che colleghi», ha dichiarato Andrea Roncato a Il Messaggero. Ora c’è dunque la consapevolezza di essere fortunato. E ne parla con la moglie Nicole al suo fianco. Lei elegantissima con un abito lungo insieme alla figlia Giulia Elettra Gorietti per brindare Andrea, “l’amico di tutti”. Infatti Andrea Roncato ha accolto tutti alla sua festa con l’inconfondibile sorriso da burlone e quell’accento tipicamente bolognese, che è rimasto lo stesso, nonostante abbia girato in lungo e in largo l’Italia. Stando a quanto riportato dal quotidiano capitolino, ci ha pensato l’amico Max Finetti a organizzare questa festa indimenticabile, a cui hanno partecipato tra gli altri anche Jerry Calà, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Maurizio Mattioli e Ricky Memphis. Scatenati Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Tra gli invitati anche le bellissime Raffaella Fico e Alessia Fabiani, poi sul tardi è arrivato anche Alessandro Borghi.

