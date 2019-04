Anna Tatangelo, video scherzo Iene/ Testimonial di bare? E va su tutte le furie…

Anna Tatangelo testimonial di bare, ma è uno scherzo. Lo hanno organizzato “Le Iene”, in particolare Mitch. Andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 9 aprile 2019, su Italia 1. Ma facciamo un passo indietro: la cantante è impegnata attualmente in un tour, “La fortuna sia con me”, che sta attraversando l’Italia. Nel frattempo gli viene proposto di essere testimonial di un’agenzia funebre che vorrebbe sponsorizzare l’intera tournée… Niente paura però, perché è uno scherzo di cui il programma ha fornito al momento solo un’anticipazione. «A livello di marketing la trovo una cosa meravigliosa. Qui è più di un doppio senso», le dice il responsabile delle pompe funebri invitandola a vedere le bare. Ma Anna Tatangelo non lo coglie affatto. «Ma io non voglio manco entrare, non capisco il nesso con il concerto. Che c’entra la fortuna sia con me con la cassa da morto? Quello voglio capire!». E allora la cantante se la prende con il suo agente, che è però complice dello scherzo pianificato da Le Iene.

ANNA TATANGELO, SCHERZO IENE: TESTIMONIAL DI BARE?

«Diego, stai scherzando?», sbotta Anna Tatangelo rivolgendosi al suo agente. «Tu stai fuori, mi fai perdere mezza giornata per una roba del genere». Ma l’agente non la pensa come lei, quindi prova a convincerla che quella sponsorizzazione ha senso. «Alla fine se ci pensi non è sbagliata la comunicazione». Un’azienda si offre di sponsorizzare i concerti, ma quello che Anna Tatangelo non ha capito subito è che si trattava di un’agenzia funebre. Quando lo scopre va su tutte le furie, non cogliendo il nesso tra il suo concerto e ciò di cui si occupa quell’azienda. «La fortuna di essere vivi!», le rispondono, ma questa spiegazione non la convince affatto, anzi la fa andare letteralmente fuori di testa. E allora come andrà a finire questo tour tra tappe, anzi bare e agenzie funebri? In attesa dello scherzo de “Le Iene” potete rivedere l’intervista doppia realizzata dal programma di Italia 1 tra Anna Tatangelo e Achille Lauro.





