Ascolti tv 8 aprile/ Barbara d’Urso “vince” e riscrive la storia del Grande Fratello

Barbara d’Urso già gongola sui social e in effetti lo fa con ragione di causa visto che quello che ha portato a casa ieri sera è un vero e proprio colpaccio in termini di ascolti. La conduttrice si è rimessa al timone del Grande Fratello 16 riscrivendo le stesse regole del programma e dando il via ad una nuova era in cui i nip non sono più tali ma non si possono definire ancora dei vip. I protagonisti del gossip che tiene in piedi Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso sono entrati nella casa e se da una parte è vero che non troveranno opinionisti o sfere pronte a girarsi, dall’altra è vero che i vip che li aspettano fuori sono i veri protagonisti chiamati a integrarsi nelle vicende e negli intrecci del programma. Forse Barbara d’Urso e Mediaset sono andati troppo oltre pestando i piedi a quella che è la versione vip di Ilary Blasi (che forse lascerà a partire dalla prossima edizione)? Alcuni fan ne sono convinti ma volendo dare a Cesare quel che è di Cesare sembra che l’esordio sia stato ottimo.

I NUMERI DI BARBARA D’URSO

Ma quali sono i numeri di questo esordio con il botto? Si deve partire dal presupposto che Barbara d’Urso e il suo Grande Fratello 16 sono saliti sul podio ma non al primo posto, ancora riservato a Il Commissario Montalbano, ma sicuramente facendo meglio dell’uscente Isola dei Famosi 2019 partita con il botto e poi perdendo la bussola strada facendo. L’episodio “Amore” ha infatti ottenuto 5 milioni 945mila telespettatori pari al 25.6% di share, risultando anche il programma più visto della giornata, mentre il Grande Fratello 16 ha raccolto 3 milioni 405mila telespettatori, con uno share del 19.34%. Barbara d’Urso ha già parlato di “picchi di ascolti” di cinque milioni, ma questa è un’altra storia: “Il #GF16 parte col turbo!Oltre il 19% di share e 3 milioni 400 mila spettatori!Picco alle 21,55 di 5 milioni e picco finale del 31% di share!Contro il colosso dei colossi Montalbano!Un risultato meraviglioso per il debutto! GRAZIEEE!”

