Audrey Chabloz/”Al Grande Fratello per riconquistare Borriello”: scoop di Roger Garth

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata ma gli scoop non mancano. Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso parla dei momenti salienti della diretta di ieri e dei concorrenti. Tra questi grande attenzione ha suscitato la bellissima Audrey Chabloz, la valdostana che ha attirato su di sé gli sguardi dei maschietti della Casa. A Pomeriggio 5 ecco però arrivare il primo scoop sul suo conto. A lanciarlo non può che essere l’opinionista fisso della d’Urso, Roger Garth. “Prima di entrare nella Casa – racconta Garth – la bellissima Audrey ha confessato ad un’amica, in comune anche a quell’arpia di Guedalina Tavassi, che grazie alla popolarità che avrebbe avuto attraverso il Grande Fratello, forse sarebbe riuscita a riconquistare Borriello, il calciatore. Ha avuto una liason con lui”.

Audrey Chabloz pronta a riconquistare Marco Borriello?

Il riferimento è a Marco Borriello, noto calciatore, con il quale Audrey Chabloz ha avuto un flirt qualche tempo fa ma è poi finita. Secondo Garth, quindi, la concorrente del Grande Fratello 16 spererebbe nel ritorno di fiamma con Borriello, il tutto grazie alla notorietà acquisita con la permanenza nel reality di Canale 5. Barbara d’Urso ci mette del pepe: “Lui è uno dei… perché so che sono parecchi… Vabbè, comunque ha fatto bene!” ammette poi la conduttrice. Vedremo se la bella Audrey confermerà questo gossip nel corso della sua permanenza della Casa del Grande Fratello 16. E chissà che non possano esserci per lei delle sorprese nei prossimi giorni… (Clicca qui per il video)

