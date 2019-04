Belen Rodriguez/ La “nuova” vita con Stefano De Martino per amore di Santiago

Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità tra le braccia di Stefano De Martino. Il loro ritorno di fiamma è ormai ufficiale e, oltre alle dichiarazioni, la conferma è arrivata indossando nuovamente le fedi. Il ballerino e conduttore di Made in Sud, ospite di Mara Venier durante Domenica In, si è presentato con l’anello al dito, senza – ovviamente – smentire ormai nulla. Tutti sono molto felici per questo positivo cambio di rotta e la showgirl argentina, sta vivendo il nuovo capitolo della sua vita, con entusiasmo e nel rispetto della privacy. Ed infatti, in più di una occasione, ha svelato di essere molto cambiata rispetto al passato, e di viversi i suoi affetti più cari, senza per forza di cose, esibirli tra giornali e social. Stefano De Martino per esempio, in questo caso ha sempre mantenuto un profilo più basso rispetto alla moglie, tenendo la vita privata ben distante da ciò che può accadere sul web. Proprio per questo motivo, il ballerino campano è sempre stato considerato differente da Belen, venendo anche criticato molto di meno.

Belen e Stefano: la nuova vita della Rodriguez

Stefano De Martino, durante la sua ospitata con Mara Venier, ha mostrato la fede presente nell’anulare. “Zia vede tutto” ha rivelato la conduttrice. Di risposta, il ballerino con un sorriso ha esclamato: “Vede troppo”. Stefano e Belen, hanno deciso di riprovarci anche per amore del figlio Santiago. Anche Jeremias Rodriguez, ospite di Verissimo durante la scorsa settimana, ha confermato tutte le novelle di cronaca rosa che avevano fatto impazzire gli amanti del gossip. La showgirl argentina poi, sta vivendo un periodo d’oro anche lavorativamente parlando. Ed infatti la sua esperienza con Colorado, in onda su Italia 1 con Paolo Ruffini, procede a gonfie vele. “Situazione sentimentale? Non saprei cosa scrivere, non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Sono felicissima” aveva risposto Belen Rodriguez a chi le chiedeva come procedessero le cose con De Martino. Dopo un po’ di incertezze, adesso i due non hanno più dubbi: vogliono riprovarci ancora una volta!

