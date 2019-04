Cristian Imparato è gay?/ Guendalina Tavassi “ha avuto un flirt col mio parrucchiere”

Roger Garth lancia lo scoop su Cristian Imparato a Pomeriggio 5 e Guendalina Tavassi conferma tutto. Nella puntata della trasmissione di Barbara D’Urso del 9 aprile, nello spazio solitamente dedicato al gossip, sono stati affrontati diversi tutti gli argomenti della prima puntata del Grande Fratello 16. Roger Garth e Guendalina Tavassi hanno così lanciato lo scoop su Cristian Imparato che è entrato nella casa per dimostrare di essere cresciuto e di non essere più il bambino prodigio che ha vinto Io canto. “Il parrucchiere di Guendalina Tavassi ha avuto un flirt con Cristian Imparato quindi, secondo me, Guendalina potrebbe dirci qualcosa”, annuncia a bruciapelo Roger Garth. “Questo è vero“, risponde subito l’ex gieffina che poi aggiunge – “come al solito Roger non si tiene un cecio in bocca come si dice a Roma”.

GUENDALINA TAVASSI: “CRISTIAN IMPARATO E IL MIO PARRUCCHIERE HANNO AVUTO UN FLIRT”

Guendalina Tavassi non fa una piega di fronte alla riveazione di Roger Garth e conferma che tra Cristian Imparato e il suo parrucchiere che è di Palermo c’è stato un flirt, ma Barbara D’Urso puntualizza: “Cristian non ha detto di essere omosessuale”. “E’ proprio questo o scoop” – spiega la Tavassi che poi aggiunge – “gli ha anche confermato di aver fatto delle punturine alla bocca”. La D’Urso, però, non crede alle sue parole: “ma dai. Allora o vedi che sono due bugie“. “No no. Gli ha detto che, siccome ha avuto un problema di salute ed è dimagrito tantissimo, ha fatto ricorso alla chirurgia plastica per gli zigomi e le labbra, ma non è questo lo scoop quanto quello che hanno avuto un flirt”, ribadisce la Tavassi. Barbara, però, non crede alle dichiarazioni di Guendalina: “stai dicendo una bugia perchè io ho toccato le labbra di Cristian e stai dicendo una cosa che io non so”. La Tavassi, però, è sicura di quello che dice: “lui, però, le ha baciate le abbra. Poi il mio parrucchiere è una persona seria e non direbbe mai cavolate”, concude l’ex gieffina.

