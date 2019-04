Daniele e Gabriella lasciano Uomini e donne/ Video, Gianni Sperti:”Sono persone vere”

Altra coppia pronta a lasciare Uomini e donne? Il video anticipazioni del trono over non lascia spazio a dubbi visto che al centro prenderanno posto Daniele e Gabriella e sarà allora che arriveranno le novità relative alla loro conoscenza. I due non hanno avuto molto modo di farsi notare ed è per questo che Gianni Sperti si sente di lodarli e di etichettarli come “veri e alla ricerca dell’amore”. In studio oggi succederà di tutto e sarà proprio per questo che dopo aver visto di nuovo all’opera Riccardo Guarnieri, l’opinionista farà notare la differenza con Daniele. Chiamato da Maria De Filippi al centro dello studio, il bel cavaliere ha subito chiamato al suo cospetto Gabriella per annunciare che insieme hanno deciso di lasciare lo studio e il programma per vedere come vanno le cose una volta fuori: “Vogliamo vedere come va”. Queste sono le persone serie “che hanno voglia di innamorarsi e che arrivano dritte al cuore”. Clicca qui per vedere il video del momento.

DANIELE E GABRIELLA LASCIANO LO STUDIO

Gli applausi non mancano nemmeno da parte dei presenti nello studio di Uomini e donne ma Maria De Filippi prima di liquidarli li invita a ballare insieme per salutare. Baci e abbracci hanno evidenziato la loro felicità durante il ballo e a quel punto i loro fan non hanno potuto far altro che sperare che una volta fuori dallo studio le cose vadano bene per loro. Il loro percorso è andato avanti in sordina anche se proprio Daniele, qualche settimana fa, è uscito anche con Cristina e questo ha portato ad una discussione con David proprio a Uomini e donne e a favore delle telecamere. Tra loro le cose sono cambiate e il cavaliere sembra aver trovato la pace proprio con Gabriella. I fan dovranno spostarsi sui social per scoprire come andranno avanti le cose adesso.

