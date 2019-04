Ancora non si è capito bene cosa sia D’Ursenstein, una stanza piena di ragnatele nella casa del Grande Fratello 2019. Di certo c’è grande curiosità da parte del pubblico e i più attenti hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Appena i concorrenti entrano nella casa della Baronessa D’Ursenstein infatti i cavalli iniziano a nitrire. Nel famoso film di Mel Brooks, Frankenstein Jr, parodia della celebre opera di Mary Shelley infatti i cavalli nitriscono ogni volta che si fa il nome di Frau Blücher. Interpretata da Clors Leachman è un personaggio del film che piace molto al pubblico anche per questo episodio che regala sorrisi ogni volta il film passa in televisione. Staremo a vedere se stasera arriveranno altre curiosità direttamente dalla casa più famosa della televisione e di fronte a questo specifico particolare legato al noto film.

D’Ursenstein: perchè il cavallo nitrisce? Mel Brooks nella casa del Grande Fratello

Gli autori del Grande Fratello 2019 hanno fatto però un po’ di confusione. La casa della Baronessa D’Ursenstein infatti cita Frankenstein Jr e i nitriti dei cavalli. Però poi all’improvviso è il momento della musica e ci si muove verso le note di Profondo Rosso, con la theme song scritta dai Gobling. C’è curiosità di capire se questa commistione di genere sia stata voluta con i tanti appassionati di cinema horror che sui social network hanno già iniziato a storcere il naso. Fin troppo spesso infatti il pubblico si è dimostrato molto esigente sotto questo punto di vista, criticando quando ci si trova di fronte a situazioni un po’ paradossali e fuori dal comune. Staremo a vedere se qualche domanda sarà fatta anche a Barbara D’Urso in merito.

