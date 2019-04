Escluso dal Grande Fratello, si incatena per protesta/ La rabbia di Diego Pacioni

Escluso dal Grande Fratello dopo dieci anni di provini e di tentativi, Diego Pacioni ha deciso di manifestare pubblicamente la sua rabbia per l’ennesimo no: il 28enne di Lanuvio si è incatenato per protesta a Cinecittà. Come riportano i colleghi di Castelli Notizie, il giovane ha sempre sognato di entrare a far parte della casa più spiata di Italia ma non è riuscito mai a convincere la produzione del programma condotto da Barbara D’Urso. E per questo motivo si è recato di fronte agli studi del Gf a Roma con le catene e con un cartello che non lascia spazio a dubbi: «Dopo 10 anni di casting e provini il mio Gf è qui fuori ad un passo da lì… Con la sfortuna di non essere figlio, parente o ex di…».

DIEGO PACIONI PROTESTA PER L’ESCLUSIONE DAL GF

Castelli Notizie riporta che Diego Pacioni, 28enne che nella vita fa l’artista poliedrico, ieri ha tentato per l’intera giornata per richiamare l’attenzione sulla sua grande amarezza. Una vibrante protesta legata soprattutto alle scelte ricadute sui concorrenti “raccomandati” in quanto figli o parenti di personaggi già famosi. Ecco le sue parole riportate dal Corriere della città: «Anni di provini ma alla fine prendono sempre persone che sono già famose. Ci vuole meno ipocrisia: dicessero chiaramente che anche questa edizione del Grande Fratello non sarà per i “non famosi”, basta prendere in giro e illudere il pubblico». Insomma, una delusione amara che ha spinto il giovane di Lanuvio a farsi sentire con un gesto plateale: un sogno infranto che fa male…

