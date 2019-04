Fausto Brizzi/ Video Le Iene: parla il contatto tra Tania Sanchez e Claudia Zanella

Prosegue l’inchiesta de “Le Iene” sul caso Fausto Brizzi dopo gli sviluppi su Tania Sanchez Diaz, la giovane spagnola indagata per falsa testimonianza dopo la denuncia di Alessandra Bassi, una delle tre attrici che aveva accusato il regista per molestie sessuali. Nel nuovo servizio, che andrà in onda stasera, dell’inviata Roberta Rei parlerà Alessandro Rosica, il contatto tra Tania e Claudia Zanella, ex moglie di Brizzi. Lo ha fatto per la precisione con Luca, ex fidanzato di Tania, spiegandogli di aver contattato la Zanella attraverso un profilo falso per dirle che c’era un’amica che poteva aiutarla. «Lei (Tania, ndr) ora si sta impressionando perché quella la va a denunciare, ma è ovvio che la denuncia! Cioè, si sapeva questa cosa», ha detto Alessandro Rosica. Il riferimento è alla denuncia di Alessandra Bassi nei confronti di Tania Sanchez Diaz per false dichiarazioni. La spagnola avrebbe detto il falso all’avvocato di Fausto Brizzi, raccontandogli che l’attrice l’aveva contattata per dirle che se avesse accusato il regista ci avrebbe guadagnato soldi e visibilità in Italia.

FAUSTO BRIZZI, A LE IENE PARLA ALESSANDRO ROSICA

L’ex fidanzato di Tania Sanchez Diaz ha chiesto quindi ad Alessandro Rosica se abbia preso dei soldi da Claudia Zanella per questa testimonianza della spagnola. «Niente, perché quella volta che glieli ho chiesti a Claudia, la moglie, stava quasi cedendo. Poi alla fine l’avvocato l’ha bloccata». Inoltre, ha spiegato di essere entrato in contatto con l’ex moglie di Fausto Brizzi su Facebook da un profilo falso, poi avrebbe tirato in ballo Tania Sanchez Diaz. «Mi sono sentito pure con Claudia, stamattina le ho fatto gli auguri che ha fatto 40 anni», ha aggiunto Alessandro Rosica, spiegando di essere rimasto in contatto con l’ex moglie del regista. Inoltre, racconta che avrebbe fatto loro molte promesse. «Non ci dimenticheremo di voi, per favore aiutateci. Vi facciamo lavorare». Claudia Zanella avrebbe anche detto a lui che la dichiarazione della spagnola non era stata usata, quindi non c’era nulla di cui preoccuparsi. Ma la dichiarazione è finita nel procedimento giudiziario che si è chiuso con l’archiviazione. Allora Rosica avrebbe consigliato a Tania di continuare con la versione iniziale, convinto che poi sarebbero stati pagati. E invece Claudia Zanella ha detto a Le Iene che non sapeva nulla della falsa testimonianza e che sarebbe andata a denunciare i responsabili.





© RIPRODUZIONE RISERVATA