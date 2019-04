Giulio Golia, cosa è successo: lutto a Le Iene?/ Neppure il dolore ferma web e social

Grave lutto per Giulio Golia? Questa l’ipotesi dietro all’assenza a “Le Iene” nella scorsa puntata. In Rete e sui social è infatti partita la caccia a informazioni e indiscrezioni sull’inviato del programma di Italia 1, soprattutto perché i colleghi non si sono sbilanciati nella spiegazione della sua assenza. Comprensibilmente, aggiungiamo noi, trattandosi di un momento delicato per Giulio Golia. «Sta vivendo un momento privato molto doloroso», aveva dichiarato Matteo Viviani in apertura della puntata di domenica. Da allora in molti si sono interrogati sul problema che sta affrontando l’inviato, scontrandosi contro il muro di riserbo innalzato dal programma, vista la delicatezza del momento. E questo porta alla diffusione di indiscrezioni e voci che al momento non trovano alcuna conferma. Non devono sorprendere allora tweet di questo tipo: «Ho appreso dal web che è mancata la tua mamma. Condoglianze, un abbraccio forte». In un momento così difficile per Giulio Golia, non è bastata l’evidente richiesta di riserbo. Non esplicita, visto il silenzio di Giulio Golia, ma a volte questo vale più di mille parole.

GIULIO GOLIA, GRAVE LUTTO A LE IENE? LA “MACCHINA” DEL WEB

Nelle ultime ore stanno emergendo alcune indiscrezioni in merito al momento difficile che sta attraversando Giulio Golia. «Un grave lutto ha sconvolto la redazione de Le Iene», scrivono sul web. E non manca il “giallo” attorno a questa vicenda, perché diverse testate attribuiscono l’indiscrezione riguardante il lutto a Today, spiegando che avrebbero rivelato che sarebbe morta la mamma dell’inviato de “Le Iene”. E si parla della mamma di Giulio Golia spiegando che era un’insegnante che aveva ricoperto per molto tempo questo ruolo e da cui forse l’inviato del programma di Italia 1 avrebbe ereditato la passione per la conoscenza. Deve esserci stato evidentemente un passo indietro da parte della redazione di Today, visto che nel pezzo dedicato a Giulio Golia non viene fatto esplicito riferimento alla mamma. «Secondo quanto trapela Giulio Golia avrebbe perso una persona a lui molto vicina». Ci sono dei casi in cui la voglia di sapere deve lasciare il passo al rispetto del dolore altrui, qualunque esso sia. E questo è uno di quei casi.

