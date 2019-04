Gloriana/ “La morte di Pino? Non voglio più fare teatro, con lui un amore bellissimo”

La nota cantante napoletana, Gloriana, è stata nuovamente ospite quest’oggi presso gli studi di “Storie Italiane” su Rai Uno. La 72enne partenopea si è accomodata nelle studio dello show condotto da Eleonora Daniele e le prime domande sono state sul famoso matrimonio trash, le nozze celebrate pochi giorni fa fra Tony Colombo, cantante neomelodico, e Tina Rispoli, vedova di un boss della Camorra. Gloriana non condivide lo sfarzo del loro matrimonio, ma sottolinea come alla fine abbiano vinto loro, nel senso che il loro intento era quello di far parlare e di avere visibilità: «Fare una festa così significa che io voglio che se ne parli – sottolinea Gloriana – hanno vinto loro nel senso che in ogni trasmissione se ne parla». Ma Gloriana non sembra interessata più di tanto all’argomento, e vorrebbe parlare della perdita di suo marito.

GLORIANA: “LA MORTE DI PINO? NON VOGLIO PIÙ FARE TEATRO”

Nell’estate del 2017 è infatti deceduto Pino Moris, colui che per anni ha accompagnato Gloriana in teatro. Una lunga storia d’amore, di musica e di arte la loro, che ovviamente fa ancora commuovere la cantante partenopea: «Gli ultimi tempi prima di morire gli dicevo “Guarda quante rughe che ho”, lui diceva che ero bella così, sembrava non accorgersi del tempo che passava in me: era un bellissimo rapporto». Gloriana svela che è la prima ospitata in una trasmissione televisiva da quando Pino ci ha lasciati: «Non voglio più fare teatro – ammette – ho fatto qualcosa questo inverno, è stata un po’ una distrazione, ma quando la sera dovevi tornartene a casa senza di lui, non era facile». Gloriana era legatissima al suo Pino, al punto da non sapersi più muovere senza di lui: «Io non so più viaggiare – ammette – se non fosse stata per una mia amica io non mi saprei muovere, non sarei potuta venire qui». La cantante napoletana chiude con un suo breve pezzo di “Vita mia”: «La mia canzone preferita che ho dedicato a mio marito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA