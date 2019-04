Grande Fratello 2019, eliminata Angela Losito/ Nel cast anche le sorelle De Andrè?

Grande Fratello 2019 eliminata Angela Losito alla prima puntata

Nella prima puntata del Grande Fratello 2019 abbiamo conosciuto i sedici concorrenti che nelle prossime settimane ci faranno divertire nei lunedì sera di Canale 5. Nessun vero vip ma tanti volti noti dalle parti di Mediaset e nei salotti di Barbara D’Urso. La conduttrice campana ha scelto un cast stuzzicante per garantire ascolti alti in tutta la stagione. Da Ivana Icardi a Cristian Imparato, passando per Jessica Mazzoli e Mila Suarez. La prossima settimana, inoltre, si aggiungeranno altri elementi suggestivi per le dinamiche televisive, come Alberico Lemme e le sorelle Francesca e Fabrizia De André che parteciperanno come un concorrente unico. Durante la prima puntata è stato decretato anche il primo eliminato, con Angela Losito che ha perso la nomination con Audrey Chabloz. Quest’ultima lunedì prossimo saprà se potrà continuare la sua avventura nella casa o se invece dovrà cedere il passo ad Erica, con la quale si contende il televoto.

Cristiano Malgioglio show: “Ci sono 2 gay nella casa, anzi 3, anzi 3 e mezzo”

Per rendere più movimentata la prima puntata del Grande Fratello, la padrona di casa Barbara D’Urso si è assicurata la presenza di Cristiano Malgioglio. L’opinionista non ha deluso le attese e ha regalato perle ad ogni suo intervento. Così, interpretando al cento per cento il suo ruolo di rottura, ha liquidato i concorrenti uomini della casa: “Se devo dire la verità sono pochi i maschi dominanti, ormai. E aggiungo che nella casa ci sono almeno due gay, anzi sono tre, anzi ancora tre e mezzo”. Sui social si sono sollevate le prime ipotesi sulla provocazione di Cristiano, mentre da studio la D’Urso provava goffamente a contenere la sua esuberanza dialettica. Malgioglio ha poi dovuto fare i conti con il dietologo Lemme, che appunto entrerà in gioco a partire dalla prossima settimana. “Sei una polpettina con i ciuffo – gli ha detto il dietista – mi hai anche copiato il look”. Cristiano piccato nei suoi confronti: “Non me ne frega niente, sono uno degli uomini più imitati d’italia”.

Nella seconda puntata del Grande Fratello entrano Fabrizia e Francesca De Andrè?

Le sorelle De Andrè saranno le prossime concorrenti a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2019. Come già anticipato prenderanno parte al gioco come un unico concorrente. Barbara D’Urso ha puntato fortemente sulla coppia visto e considerato il rapporto molto conflittuale con il padre. Infatti, stando a quanto detto dalle due ragazze, sembra che papà Cristiano non sia molto presente nella loro vita. Chissà se lunedì prossimo ci sarà spazio anche per una replica di Alex Belli, dopo la polemica sollevata dall’ex Mila Suarez nella puntata d’apertura: “Sognavamo un matrimonio e dei bambini, lui mi ha tradito, oggi è fidanzato con quella con cui mi ha tradito. Entro nella casa con il cuore libero ma ancora spezzato”. La curiosità aleggia attorno alla figura di un’altra concorrente, Serena, la figlia di Rutelli e Barbara Palombelli. “Serena – ha assicurato più volte Barbara D’Urso durante la diretta – ha sostenuto un regolare provino come tutti gli altri ed è stata selezionata perchè ci è piaciuta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA