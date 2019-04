Il Collegio 2/ Arianna espulsa: esame finale per la classe (Replica)

Le repliche de Il Collegio 2 sono giunte al termine. Oggi, martedì 9 aprile, in prima serata su Raidue, va in onda la quarta ed ultima puntata della seconda edizione del docu-reality dedicato alla reatà scolastica degli anni 60′. Un gruppo di ragazzi, infatti, ha vissuto per un periodo in un collegio ambientato negli anni ’60 conoscendo così quella che era la realtà dell’epoca. Niente telefonino, niente computer e tutto ciò che rappresenta la modernità. Tra una lezione e l’altra hanno scoperto quelle che erano le rigide regole del sistema scolastico dell’epoca e le materie d’insegnamento. E’ stato un percorso duro e faticoso che si conclude oggi con l’ultima settimana di permanenza nel collegio e il tanto atteso, ma temuto esame finale.

ARIANNA TRIASSI ESPULSA DA IL COLLEGIO

Dopo essere stata sospesa già durante la prima settimana di permanenza nel collegio, per Arianna Triassi, l’avventura finisce prima dell’esame finale. La giovane che, durante le varie settimane ha avuto atteggiamenti discutibili scontrandosi con gli insegnanti, ma anche con i compagni, questa sera saluta definitivamente il coegio nel peggiore dei modi. Arianna Triassi, infatti, viene richiamata nuovamente dal preside che, stavolta, non ha alcuna intenzione di perdonarla e concederle un’altra possibilità. Il preside, dopo averle ricordato tutti gli episodi spiacevoli di cui è stata protagonista, annuncia la decisione finale che, d’accordo con il corpo docente, ha preso nei suoi confronti ovvero l’espulsione. “Sono stata sempre la leader di tutto, me ne vado a testa alta, sono stata me stessa e non devo dar conto a due cretini che mi dicono che sono espulsa”, afferma la giovane.

IL COLLEGIO 2: L’ESAME FINALE

Il preside comunica agli studenti il programma d’esame. Dopo aver seguito le ultime lezioni, arriva la fatidica notte prima degli esami con il rito propiziatorio della letterl. Il giorno tanto atteso arriva. Si parte dall’esame di italiano: gli studenti devono scrivere partendo dalla citazione latina “Per aspera ad astra”. Si passa, poi, alla prova di matematica durante la quale gli studenti meno portati cercano di copiare dai più bravi. Tutti gli allievi vengono ammessi all’esame orale anche se Tincano, Planas e Malgieri che sono insufficienti vengono affidati a tre professori per la preparazione. Dimitri Tincano, a causa del suo atteggiamento strafottente, viene bocciato. Il verdetto finale rende felici Sarti e Maragno che sono i migliori allievi mentre Gaia e Giuseppe non hanno superato gli esami.



