Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale del 9 aprile: Raimundo manda via Julieta!

Nuova serata al cardiopalma per i fan di Aurora Guerra e delle sue soap. L’appuntamento è fissato per questa sera su Rete 4 quando, intorno alle 21.15 circa, prenderà il via una maxi puntata de Il Segreto. Con il ritorno in onda del Grande Fratello 16 il daytime andrà di nuovo a discapito della soap spagnola nel pomeriggio di Canale 5 e l’unica boccata di ossigeno per i fan sembra essere proprio questo appuntamento in prima serata in cui i punti centrali saranno le ricerche di Dolores e i dubbi di Julieta. Nel doppio appuntamento di oggi proprio Dolores, tornata prima del tempo dal suo viaggio, è ancora alla ricerca del suo amato Tirburcio e per questo decide di chiedere aiuto all’amico Carmelo per cercare di riportarlo a casa. Il circense sembra essere sparito nel nulla e nessuno sembra esserle di aiuto ma il pubblico sa bene che Tiburcio in realtà è partito proprio per andare alla ricerca della moglie di cui sentiva troppo la mancanza. Carmelo saprà aiutarla oppure no?

JULIETA E SAUL FUORI DALLA VILLA?

Se questa sarà la parte “divertente” de Il Segreto, dall’altra parte ci saranno ancora nuove tragedie e colpi di scena visto che il ritorno a “casa” di Gonzalo non ha fatto altro che creare problemi e dubbi soprattutto in Julieta. La giovane non capisce lo strano comportamento di Raimundo davanti al ritorno del giovane e alla morte di Francisca. Proprio la sua reazione ha convinto Julieta e Saul che ci sia dietro qualcosa di losco e di misterioso, un piano che Raimundo non ha voluto rivelare loro e che li porta a non fidarsi nemmeno di Gonzalo. Fernando intanto cercherà di mettersi in contatto con Maria mentre Julieta non molla e tiene Raimundo con le spalle al muro per scoprire la verità su Francisca, cosa risponderà l’ex oste del paese? La goccia che farà traboccare il vaso sarà quando Raimundo caccerà via dalla villa i due, a quel punto i loro sospetti saranno confermati? Intanto, Isaac viene assunto dal Marchese di Laso e promette a Matias che presto inizierà a restituirgli il prestito mentre Onesimo propone a Carmelo di cambiare il nome della radio in “Radio Puente Viejo”.

