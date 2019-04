Le Iene show/ Diretta e servizi 9 aprile: lo scherzo ad Anna Tatangelo

Martedì 9 aprile, in prima serata su ItaLia 1, tornano in onda Le Iene Show con una nuova puntata ricca di servizi interessanti. Dopo l’appuntamento domenicale condotto da Nadia Toffa, Filippo Roma e Matteo Viviani con l’assenza di Giulio Golia che ha incollato davanti ai teleschermi 1.990.000 spettatori con l’11.7% di share (presentazione di 35 minuti: 1.627.000 – 6.5%) nonostante l’agguerrita concorrenza, questa sera, al timone dello show più irriverente della televisione italiana ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la partecipazione della Gialappa’s Band. Quali saranno i servizi che saranno trasmessi? Nella puntata di domenica scorsa è stato dato ampio spazio all’attualità con il servizio di Bonucci sul caso Kean, con nuove testimonianze sull’omicidio di Marco Vannini e con il servizio sui reperti della strage di Erba mai analizzati. Non è mancato, poi, il divertimento con lo scherzo di cui è stato vittima Er Faina. Quali saranno, invece, i servizi in onda questa sera? Andiamo a scoprirlo insieme.

LO SCHERZO AD ANNA TATANGELO ALLE IENE

Anche Anna Tatangelo è caduta nella trappola de Le Iene Show. La cantante, infatti, è la protagonista dello scherzo in onda nella puntata odierna della trasmissione di Italia 1. La compagna di Gigi D’Alessio che sta girando l’Italia con il tour “La fortuna sia con me”, infatti, è diventata testimonial di un’agenzia di pompe funebri. “A livello di marketing la trovo una cosa meravigliosa. Qui è più di un doppio senso”, dice il responsabile delle pompe funebri, ma Anna non sembra affatto d’accordo. “Ma io non voglio manco entrare, non capisco il nesso con il concerto. Che c’entra la fortuna sia con me con la cassa da morto? Quello voglio capire!”. Furiosa, Anna punta il dito contro l’agente, complice delle Iene. Come andrà a finire? La Tatangelo si calmerà quando scoprirà che è tutto uno scherzo?

LE IENE SHOW: LA TESTIMONIANZA DEL CONTATTO TRA LA SPAGNOLA E CLAUDIA ZANELLA

Dopo la testimonianza di Tania Sanchez Diaz indagata per falsa testimonianza, Le Iene Show tornano ad occuparsi de caso Fausto Brizzi con a testimonianza di Alessandro Rosica, il contatto tra la spagnola Tania Sanchez e Claudia Zanella, ex moglie del regista. “Lei (Tania, ndr) ora si sta impressionando perché quella la va a denunciare, ma è ovvio che la denuncia! Cioè, si sapeva questa cosa”, dice Alessandro Rosica nel servizio di Roberta Rei in onda questa sera parlando con Luca, ex fidanzato di Tania Sanchez Diaz. “Ha preso soldi?”, chiede Luca a Alessandro Rosica. “Niente, perché quella volta che glieli ho chiesti a Claudia, la moglie, stava quasi cedendo. Poi alla fine l’avvocato l’ha bloccata”. Dichiarazioni forti quelle di Alessandro Rosica che saranno trasmesse integralmente questa sera.



