Lory Del Santo, Pomeriggio 5/ “Io e Roger Garth abbiamo avuto una relazione..”

Si parla di Grande Fratello nello studio di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi 9 aprile. Barbara d’Urso ripercorre con i suoi ospiti i momenti salienti della prima puntata. In studio c’è anche Lory Del Santo che è legata a Gennaro Lillio. I due hanno infatti avuto una storia d’amore, finita tempo fa per un tradimento che oggi la Del Santo torna a smentire. “Lui mi ha chiesto un passaggio e si era organizzato con dei forografi. Poi in auto ha cercato di fare le mosse come per darmi un bacio” ha raccontato la Del Santo. In merito a Gennario Lillio ha ammesso “È una persona davvero stupenda, non ho nulla da dire su di lui” tuttavia ha specificato “Nella vita bisogna andare molto cauti quando si conosce una persona nuova, bisogna trovare i punti di sintonia e se non scatta il meccanismo del dialogo naturale significa che c’è qualcosa che non va”.

ROGER GARTH E LORY DEL SANTO UNA COPPIA?

Intanto in studio si scatena anche uno scontro con Roger Garth. A Pomeriggio 5 i due ammettono di aver avuto un’amicizia particolare che non è però sfociata in altro di serio. “Non abbiamo fatto l’amore, assolutamente” chiarisce la Del Santo “Con Roger Garth è stata un’illuminazione quando ci siamo conosciuti. Tant’è che ha anche un capitolo nel mio libro” dichiara. “Lui è venuto a casa mia, c’è stata una complicità pazzesca tra noi.. Lui è una persona molto interessante, intelligente, magari un po’ cattiva talvolta, malvagia se è possibile.. La nostra è stata una relazione se è possibile…” Garth ci mette del suo “Ci siamo voluti bene… abbiamo parlato al telefono più di una volta..” Ma si sfocia poi nella lite quando Lory fa intendere di averlo “consigliato” a Chiambretti quando è stato poi scelto nel suo programma.

