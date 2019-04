Marcella Bella/ “Mia mamma mi manca, con Donatella Rettore ho fatto pace”

Dopo l’ospitata a Vieni da Me con annessa qualche piccola polemica, Marcella Bella è stata ospite anche presso gli studi di “Storie Italiane”, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. La 66enne cantante di Catania festeggia quest’anno i 50 anni di carriera: «E sono volati via – ammette – ho girato il mondo, e poi mi sono dedicato alla famiglia». Un desiderio, quello di cantare, che Marcella aveva fin da piccolissima: «Ho sempre voluto fare la cantante – racconta – fin da bambina, quando era piccolissima a 3 anni, già cantavo, e così facevo anche quando avevo 8/10 anni: mi mettevo sopra la sedia, con un manico di scopa in mano, e cantavo». Attimi di grande commozione in studio quando passano sullo schermo le foto dei genitori della cantante etnea. «I miei genitori non ci sono più, rivederli in foto mi fanno commuovere perché mi mancano tantissimo – le parole della Bella in lacrime – ero legatissimo alla mia mamma, è stato il mio sole, il mio faro, la mia forza, mi ha guidato per tutta la mia vita, la perdita di una mamma pensi che non succeda mai, mi son sentita un po’ tradita quando se ne è andata, è la vita. Senza di lei non avrei potuto fare nulla, e pensa che non voleva che io cantassi perché temeva potessi rimanere delusa».

MARCELLA BELLA A STORIE ITALIANE

Dalla mamma al fratello Gianni, a cui Marcella è legatissima: «Mio fratello è fantastico, meraviglioso, sempre sorridente nonostante quello che gli è successo (è malato da tempo ndr), io e lui scherziamo sempre e soprattutto riesco ancora a fargli scrivere qualche canzone. Ha scritto dei testi stupendi – aggiunge – non solo per me, ma anche per Celentano, è stato fondamentale per me e la mia carriera». Passato il momento nostalgia, torna il sorriso mentre passano le canzoni più famose di Marcella, a cominciare da una delle più note, “Aria”: «Questa canzone è stata anche la colonna sonora di un film di Vacanze di Natale – racconta – mi fa sempre pensare a belle cose». Poi Marcella Bella sgancia lo scoop: «Ho fatto pace con Donatella Rettore: il 15 sarò al Teatro Brancaccio e ci sarà anche lei. Di recente ci siamo riviste e ci siamo abbracciate, dicendoci che non ha senso alla nostra età fare ancora le scaramucce».

