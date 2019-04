Moglie e marito/ Video, su Canale 5 il film con Pierfrancesco Favino (oggi, 9 aprile)

Moglie e marito va in onda oggi, martedì 9 aprile, su Canale 5 alle 21.25 in prima visione tv. Si tratta di un film realizzato nel 2017 e di genere commedia sentimentale, con la produzione curata da Groenlandia e Picomedia con la collaborazione di Matteo Rovere e la distribuzione nelle sale italiane gestita dalla Warner Bros Italia. Tratto da una sceneggiatura di Carmen Danza e Giulia Steigerwalt, il film si avvale del lavoro in regia di Simone Godano. Quest’ultimo, dopo aver studiato al DAMS, diventa famoso per il cortometraggio Niente orchidee e cura la regia di varie trasmissioni televisive, prima di provarci nel cinema in Moglie e marito e Croce e delizia. Il cast vede come attore di punta il romano Pierfrancesco Favino, vincitore di due David di Donatello per Romanzo criminale e Romanzo di una strage e di tre Nastri d’Argento per gli stessi film, oltre che per ACAB – All Cops Are Bastards e proprio Moglie e marito. Viene affiancato dall’attrice di origine polacca Kasia Smutniak, due volte candidata al David di Donatello per Allacciate le cinture e Loro e vincitrice di ben sei Nastri d’Argento. Il cast è completato da Valerio Aprea, Marta Gastini, Andrea Bruschi, Gaetano Bruno e Paola Calliari.

Clicca qui per il trailer del film

Moglie e marito, la trama del film

La trama di Moglie e marito si concentra sulle vicende di una coppia di coniugi in crisi. Il medico Andrea e la conduttrice televisiva Sofia hanno due figli e litigano troppo spesso, fino ad essere sull’orlo della separazione. Nel frattempo, Andrea lavora insieme all’amico Michele per la costruzione di una macchina che consente di leggere nel pensiero. Decide di utilizzarla per la moglie, ma a causa di un problema tecnico Andrea entra nel corpo di Sofia e viceversa. Il primo diventa una conduttrice, mentre la seconda diventa un dottore. La situazione si fa ancora più complicata quando Sofia sembra accorgersi di una presunta relazione nascosta di Andrea con la babysitter dei loro figli. A poco a poco, i due sembrano riavvicinarsi. Tuttavia, Andrea si rende conto che la moglie si era recata presso un avvocato divorzista e gli aveva portato degli estratti conti intestati a lui. Andrea lascia casa sua e se ne va da Michele, che però non gli crede. Nonostante ciò, i due coniugi si riappacificano e riescono a ritrovare le rispettive identità. O forse no.

Il trailer del film “Moglie e marito”





© RIPRODUZIONE RISERVATA