Riccardo e Roberta, Uomini e Donne/ Nuovo confronto, Tina furiosa: “Uomo squallido!”

Nonostante quanto accaduto nelle scorse settimane nello studio del trono Over di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi Riccardo Guarnieri chiederà un nuovo confronto con Roberta Di Padua. Chi ha seguito le scorse puntate sa che i due hanno iniziato a frequentarsi e ad uscire insieme. Roberta è stata anche in Puglia, a casa di Riccardo, dove hanno approfondito la loro conoscenza. Eppure, pochi giorni dopo, il cavaliere ha deciso di chiudere questa frequentazione, nonostante Roberta avesse ammesso di provare per lui dei sentimenti. Ne è conseguita anche qualche scena brusca, come quella ormai nota dello schiaffo dato dalla dama a Riccardo. A distanza di qualche settimana, tra Riccardo e Roberta c’è però stato un nuovo confronto.

TINA CIPOLLARI CONTRO RICCARDO: “VERGOGNA!”

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5 scopriamo, infatti, che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno avuto un breve confronto subito dopo la fine della puntata e oggi lui richiede la presenza di lei al centro dello studio. Non si tratta però di un passo indietro o di un cambio di idea di Riccardo, come si può inizialmente pensare. Guarnieri infatti vuole parlare con Roberta per ricevere da lei le scuse che ancora non sono arrivate dal momento dello schiaffo. Un comportamento che sarà però duramente criticato oggi. La più irata è Tina Cipollari, che trova davvero vergognoso il suo comportamento: “Sei un uomo squallido!” sbotta l’opinionista di Uomini e Donne, così come molti altri presenti.

