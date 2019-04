Sfida nell’Alta Sierra/ Video, su Rete 4 il film di Sam Peckinpah (oggi, 9 marzo)

Sfida nell’Alta Sierra regala sicuramente un pomeriggio di grande cinema su Rete 4 oggi martedì 9 aprile. A partire dalle ore 16.45, verrà proposto questo film realizzato nel 1962 negli Stati Uniti e prodotto dalla storica casa cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer. Il titolo è nato da un soggetto di N. B. Stone Jr, che ne ha curato anche la sceneggiatura. La regia è stata invece affidata a Sam Peckinpah, considerato come uno dei massimi rinnovatori del cinema americano, con uno stile fatto di violenza fortemente realistica e senza alcun filtro. Tra i suoi titoli, segnaliamo Il mucchio selvaggio, Cane di paglia, Il mucchio selvaggio, Pat Garrett e Billy Kid e La croce di ferro. Protagonista principale è il performer statunitense Randolph Scott, che nel corso di buona parte della sua carriera ha assunto le sembianze di diversi autentici eroi del Far West. Viene affiancato da Joel McCrea, visto in La via dei giganti, Il prigioniero di Amsterdam, L’ultima carta, Gli amanti della città sepolta e Stars in My Crown. Il cast è completato da attori del calibro di Mariette Hartley, Ron Starr, Edgar Buchanan, R.G. Armstrong e Jenie Jackson.

Clicca qui pe ril trailer del film

Sfida nell’Alta Sierra, la trama del film

Sfida nell’Alta Sierra punta su una trama ambientata nei primi anni del Novecento, in un periodo di sostanziale declino per il selvaggio West. In tale scenario, il vecchio sceriffo Steve incontra il suo storico amico Gil, anche lui in età piuttosto avanzata. Il primo chiede al secondo di assisterlo in una nuova impresa, ossia di portare ingenti quantità di oro in mezzo alle montagne per conto di una banca. Gil sceglie di aiutare Steve e porta con sé il giovane Heck. Tuttavia, il vero obiettivo di questi due è rubare tutta la caparra. Al gruppo si aggiunge anche la giovane Elsa, che scappa dal suo padre ben poco amato e decide di recarsi presso il villaggio dei cercatori con lo scopo di sposarsi. Steve e Gil riescono a catturare l’oro. Al contempo, Elsa si accorge che l’uomo che sta per sposare è in realtà una persona molto cattiva, inquadrata in una famiglia ancora peggiore. Elsa si sposa lo stesso, ma viene violentata dai suoi crudeli cognati. Steve e Gil riescono a salvarla, ma ciò scatena un duello senza tregua fra i due sceriffi e i fratelli del marito di Elsa.

Il trailer del film “Sfida nell’Alta Sierra”





© RIPRODUZIONE RISERVATA