Simone Coccia Colaiuta/ Foto: “Stefania Pezzopane? Ci sposiamo presto perchè…”

Ad un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello 15, Simone Coccia Colaiuta torna in tv come ospite di Pomeriggio 5. Nella puntata in onda il 9 aprile nello spazio dedicato alla prima puntata del Grande Fratello 16, Simone Coccia ha confermato di essere ancora fidanzato con Stefania Pezzopane annunciando le nozze con la senatrice. “Sei ancora fidanzato con la mia amica, la senatrice Stefania Pezzopane?”, chiede Barbara D’Urso. Dopo una risposta negativa per poi svelare lo scherzo, Simone annuncia l’imminente matrimonio. “A maggio festeggeremo cinque anni di fidanzamento e presto potrebbe esserci la data del matrimonio anche perchè non siamo immortali“, dice l’ex gieffino. La conduttrice di Pomeriggio 5, però, gli fa notare come non sia una frase felice quella usata e Simone aggiunge: “sta andando troppo per le unghe. Ci sposeremo presto”.

SIMONE COCCIA COLAIUTA: “MI SONO TATUATO TUTTO PER NON FARMI RICONOSCERE”

Oltre ad annunciare il matrimonio con Stefania Pezzopane, Simone Coccia Colaiuta ha anche mostrato la sua incredibile trasformazione. Diversamente dall’immagine sfoggiata durante la sua partecipazione al Grande Fratello 15, infatti, il fidanzato di Stefania Pezzopane ha il viso quasi totalmente tatuato. Il cambio look è completato da un taglio di capelli diverso e da un paio di occhiali che, a detta di Barbara D’Urso, gli donano “un’aria da intellettuale”. “Mi sono tatuato tutto perchè mi riconoscono e mi fermano continuamente per strada. Così non mi faccio riconoscere”, dice Simone. “Certo, perchè così non sei assolutamente riconoscibile“, dice la conduttrice mentre Guendalina Tavassi, ospite di Pomeriggio 5, aggiunge – “avresti dovuto mettere degli occhiali scuri per non farti riconoscere”.

