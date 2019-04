Tre concorrenti gay al Grande Fratello 16?/ Chi sono? Malgioglio lancia lo scoop!

Cristiano Malgioglio lancia lo scoop nella prima puntata del Grande Fratello 16. Il cast è quasi al completo, quasi tutti i ragazzi sono entrati nella Casa più spiata d’Italia per dare inizio a questa nuova avventura e, di fronte al parte maschile, Malgioglio dallo studio ha una dichiarazione da fare. “Comunque nella Casa ci sono due ragazzi gay!” ammette Cristiano di fronte a Barbara d’Urso che non trova veritiere le sue affermazioni. “Diciamo che uno so chi è” ammette la conduttrice, nominando poi Cristian Imparato, tuttavia non trova un secondo nome. Ma Cristiano Malgioglio, dopo una breve pausa pubblicitaria, riprende la parola perché ammette di aver sbagliato: “Non ci sono due ragazzi gay ma tre, anzi, tre e mezzo perché uno è così e così!”

“TRE CONCORRENTI GAY NELLA CASA”

Barbara d’Urso minimizza “Ma no, non è vero!”, ma Malgioglio è convinto della sua affermazione “Ogni mamma conosce le sue figlie” ammette col sorriso. Ma chi sono questi concorrenti gay? Impossibile fare nomi, si possono invece fare soltanto supposizioni qualora l’intuizione di Malgioglio fosse comunque vera. Un sospetto nasce dal fatto che Malgioglio faccia questa dichiarazione subito dopo l’ingresso nella Casa di Michael Terlizzi, cosa che fa quindi pensare che Cristiano possa aver fatto riferimento a lui. In Casa ci sono ancora Gianmarco Onestini, Enrico, Gaetano, Daniele, Kikò ma rimane davvero impossibile fare supposizioni. Staremo a vedere se l’opinionista di Barbara d’Urso deciderà di aggiungere qualche dettaglio.

