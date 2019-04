UNA VITA, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 9 Aprile: Samuel fuori controllo

Martedì 9 aprile, alle 22.30 su Rete 4, subito dopo Il Segreto, torna l’appuntamento con Una Vita che, come ogni settimana, va in onda con una doppia puntata. Quella delle 14.10 in onda su canale 5 sarà una piccola anticipazione di ciò che avverrà questa sera. Al centro della puntata serale della soap opera spagnola, infatti, ci sarà la crisi di coppia tra Samuel e Blanca, scatenata dalla scoperta da parte del figlio minore di Jaime del tradimento della moglie con il fratello Diego. Deciso a fare di tutto per tenere i due lontani, Samuel sarà sempre più vicino a perdere la testa. In casa Palacios, invece, ci saranno grandi cambiamenti: da una parte Maria Luisa si preparerà diventare una signora sposando Victor e, dall’atra, Lolita dovrà dire addio alla sua vita da domestica in quanto futura sposa di Antonito.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: SAMUEL FUORI CONTROLLO, BLANCA IN PERICOLO?

Dopo essersi mostrato come un uomo pacato e comprensivo nei confronti di Blanca a cui ha concesso tutto il tempo per abituarsi alla sua nuova vita da donna sposata, Samuel, scoperto il tradimento della moglie con Diego, sta tirando fuori il peggio del suo carattere. Non sopportando le bugie e il legame tra quelle che erano le persone più importanti della sua vita, Samuel perderà sempre più il controllo di sè. Convinto di essere l’unico ad avere diritti sulla moglie, la chiuderà in casa costringendola a chiedere il suo permesso per uscire. Blanca, donna libera e indipendente, sarà sull’orlo di una crisi di nervi, ma Ursula, con il suo intervento, riuscirà a calmare la figlia e ad evitare il precipizio. Quella tra Blanca e Samuel, però, sarà una pace apparente. La giovane, infatti, capirà presto di amare solo Diego.

UNA VITA, GRANDI CAMBIAMENTI PER MARIA LUISA E LOLITA

Cambiamenti in vista per Maria Luisa e Lolita che, per amore dei rispettivi fidanzati, si prepareranno a cambiare vita. Per poter seguire Victor a Parigi, la figlia di Ramon ha deciso di sposarsi il prima possibile. Con le nozze alle porte, però, la giovane sarà sull’orlo di una crisi di nervi per i grandi cambiamenti che la aspettano. Lolita, invece, sarà licenziata da Ramon: l’uomo, infatti, deciderà che non è più il caso di tenerla a servizio in quanto futura moglie di Antonito. Nel frattempo, Silvia e Arturo si incontreranno casualmente in pasticceria dove avranno un battibecco: lei, infatti, non sopporta la mentalità retrogada di lui e il colonnello mal digerisce il suo spirito libero. Felipe, infine, continuerà a coltivare il suo rapporto con Valverde scatenando la rabbia di Susana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA