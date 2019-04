Uomini e Donne/ Beatrice Valli ancora in ospedale: ecco perché (Trono Classico)

E mentre si attendono le nuove dinamiche del trono classico con tanto di registrazioni, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, si “cacciano” nei guai. Ne sa qualcosa Beatrice Valli, ex corteggiatrice finita nuovamente in ospedale a distanza di qualche settimana dall’ultima volta. “Si cerca sempre di essere splendenti davanti a tutto e a tutti. – ha raccontato su Instagram – Ciò che sto facendo io non è assolutamente una passeggiata, ma pur di non perdere il mio lavoro e le mie vacanze mi ha fatto partire lo stesso con la consapevolezza che sarebbe potuto accadere tutto e niente. Sono tornata all’ospedale per fortuna solo per qualche ora perché mi ha preso una reazione allergica in tutto il corpo e mi ero gonfiata tutta, viso e tutto il corpo e sono dovuta scappare in ospedale”, ha svelato parlandone con i follower. A meno di un mese dall’ultimo ricovero, la compagna di Marco Fantini, ha spiegato di avere avuto una fortissima reazione allergica che le ha creato notevoli problematiche.

Uomini e Donne, Beatrice Valli di nuovo in ospedale

Ed infatti finendo in ospedale, Beatrice Valli aveva paura di non potere partire in direzione USA per lavoro. Adesso per fortuna, la crisi allergica pare essere rientrata e follower, amici e cari, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Lo scorso marzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era già finita in ospedale. Durante quella occasione però, la situazione si era presentata in maniera differente. Ed infatti la fidanzata di Marco Fantini è dovuta rimanere nella struttura, ricoverata per alcuni giorni. Non si è mai ben capito cosa le sia realmente successo in quanto, si era limitata a dire: “Sabato notte mi sono sentita male, davvero molto male, avevo delle grosse fitte alla pancia. Mi hanno portata direttamente in ospedale in ambulanza e mi hanno ricoverata per un problema che poi se mi sentirò di raccontarvi e di dirvi vi spiegherò”. A questo punto, speriamo che la fortuna incominci a bussare alla porta di Beatrice che, tra un imprevisto e l’altro, probabilmente sta incominciando ad odiare gli ospedali (e la comprendiamo).

