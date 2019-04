Uomini e Donne/ Gemma Galgani volta pagina con Fabrizio? Lui ha 42 anni! (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne andato in onda ieri, si è concluso in maniera piuttosto singolare. In studio infatti, è arrivato Fabrizio, 42enne con tatuaggi e sguardo sexy, pronto per conquistare il cuore di Gemma Galgani. Nonostante li dividano ben 30 anni di differenza d’età (ma forse anche qualcosina di più), il cavaliere ha dichiarato di trovarla molto affascinante, svelando anche di avere avuto in passato molte relazioni con donne più grandi di lui. La sua ultima storia infatti, l’aveva condivisa con una donna di 62 anni. In studio, oltre allo sgomento, Tina Cipollari come sempre, ha messo in piedi il nuovo siparietto, minacciando di abbandonare il programma dopo avere appreso la giovane età del potenziale corteggiatore della Galgani. Anche Gemma si è mostrata un poco incredula, non comprendendo bene il prossimo passo da fare, se farlo rimanere oppure no. Dopo la fine della storia d’amore con Rocco Fredella, la dama torinese si è dovuta scontrare con una nuova cocente delusione.

Uomini e Donne: Gemma dopo la delusione volta pagina?

Durante il nuovo appuntamento televisivo settimanale con il trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è nuovamente finita al centro dello studio per confrontarsi con Stefano. Il cavaliere nel corso della precedente settimana, le ha inviato dei messaggi per cercare di scusarsi, dopo la discussione avuta in studio con protagonista anche Simona. Peccato che la Galgani, abbia nuovamente frainteso l’intento del cavaliere, pensando che volesse mettere in piedi una relazione con lei. Per questo motivo, proprio ieri la puntata si era aperta con il nuovo confronto tra Stefano e Gemma, compresa l’incursione di Simona convinta che anche per lei, le cose con il cavaliere avessero compiuto un passo in avanti. Addirittura, durante lo scontro con il cavaliere, Rocco Fredella ha preso le difese della sua ex compagna, invitando l’uomo a porgerle le sue più sentite scuse. Come finirà questo nuovo tormentato capitolo della vita sentimentale di Gemma Galgani? Sarà pronta a conoscere Fabrizio? Lo scopriremo solamente nel corso delle prossime settimane.

